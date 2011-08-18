"Дурдом" с рыбалкой в ЕАО наконец-то прекратится

БИРОБИДЖАН. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Отменены нелепые запреты на рыбалку в ЕАО. Об этом сообщила газета «Биробиджанская звезда», передает РИА «Восток-Медиа».

В 2008 году Агентством по рыболовству РФ (Росрыболовство) были приняты новые «Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна». Впервые за всю историю рыболовства к запретным видам рыб разработчики Правил отнесли тайменей, ленков и хариусов. Причем ловить их нельзя было обычными удочками и спиннингами круглогодично.

«Почему? А никто и не пытался объяснить: нельзя - и баста! Хотя из 5 тысяч рек, что имеет наша область, не менее 2,5 тысячи водотоков как раз и заселены данной рыбой. Самое поразительное: запрет касался только ЕАО. Во всех других субъектах Дальнего Востока ленково-хариусная рыбалка не закрывалась (кроме временных периодов нереста, да и то лишь на небольшой части водоемов)», - рассказали биробиджанские экологи.

Однако этого разработчикам Правил показалось мало, и они ввели еще один запрет, приостанавливающий на 40 дней, с 20 апреля по 30 мая, любительское и спортивное рыболовство на всех водоемах автономии! (5000 речек и 3000 озер).

«Но и этим список абсурдов не завершился, с 20 июня по 20 августа был введен запрет на добычу в ЕАО - как в самом Амуре, так и в его притоках кеты летней, симы и горбуши. Неважно, что эта рыба никогда и не поднималась с низовья Амура в наш участок реки, заходя на нерест в речки еще за полтысячи километров до Среднего Амура»,- пояснили экологи.

Актуальной проблеме были посвящены несколько публикаций в областной прессе. Эти публикации не остались незамеченными губернатором ЕАО Александром Винниковым. Глава региона дал поручение управлению по охране, регулированию и использованию животного мира областного правительства разобраться в ситуации и поставить перед Росрыболовством вопрос об отмене явно непродуманных запретов.

По словам руководителя управления Алексея Феоктистова, позицию губернатора, также, как и справедливое возмущение рыбаков-любителей, пришлось отстаивать в территориальном управлении Росрыболовства, на заседании регионального научно-технического совета при ТИНРО в Хабаровске и на научно-промысловом совете по рыболовству во Владивостоке, а также в самом Агентстве по рыболовству.

Коллективные усилия не пропали даром. Приняты и вступят в действие с 19 августа 2011 года новые «Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна». Согласно документу, снят запрет на любительский и спортивный лов тайменей, ленков, хариусов. Запрет на лов ранненерестующих видов рыб с 20 апреля по 30 мая остался, но лишь на реке Биджан со всеми ее притоками, а также на притоках реки Биры - Сутаре, Кульдуре, Большой Каменушке, Никите, Треке. Исключен запрет на любительский лов кеты летней, симы и горбуши.

«Во всем остальном новые Правила других существенных изменений не претерпели. По-прежнему запрещена рыбалка сетями без платных путевок. Ни в коем случае нельзя использовать остроги, сети-аханы, неводы, бредни, всякие «кривды», «косынки». Под особой охраной находится осетровая рыба - калуга и собственно осетр. Лов этой рыбы у нас запрещен. Так же, как рыб, внесенных в Красную книгу ЕАО. Не допускается вылов рыб-маломерок», - рассказала старший государственный инспектор Биробиджанского отдела Амурского территориального управления Росрыболовства Елена Комполь.

По ее словам, первый запрет, установленный новыми Правилами, вступит в действие с 1 сентября текущего года и будет продолжаться до 31 октября. Речь идет об охране осенней кеты, которая скоро пойдет на нерест по Амуру и его притокам.