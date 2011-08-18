На форум театра и кино "Золотая осень" в Благовещенске почти все билеты проданы

Posted 18 августа 2011, 05:15
Published 18 августа 2011, 05:15
Modified 17 сентября 2022, 12:52
Updated 17 сентября 2022, 12:52
БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Большинство билетов на «Амурскую осень» уже распроданы. 9-й форум театра и кино стартует через месяц.
В программе - 11 спектаклей, 13 фильмов и творческие вечера. В области побывают около 300-т звездных гостей. В общественно-культурном центре будут показаны 6 спектаклей.
Самым большим спросом пользуется «Шикарная свадьба» с участием звезд сериала «Универ», также популярны у амурчан церемонии открытия и закрытия фестиваля – они состоятся 17 и 25 сентября возле ОКЦ, а проведут их супруги Макарские и Тимур Родригес.
В филармонии можно будет увидеть 5 спектаклей, больше всего желающих посмотреть антрепризы «Свои люди – сочтемся» и «Три подушки».
Часть спектаклей покажут жителям Свободного, Белогорска, Серышево, Талакана, Константиновки, Шимановска, Зеи и Тынды.
Кстати, стоимость билетов на «Амурскую осень» колеблется от 200 рублей до 3 тысяч.
Фото ГТРК «Амур»
ип