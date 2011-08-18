Проезд в автобусах Владивостока подорожает

ВЛАДИВОСТОК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 сентября во Владивостоке подорожает стоимость проезда в городских автобусах.

Вместо 11 рублей придется платить 13. Такое решение принято на заседании региональной экономической комиссии во Владивостоке. Увеличить стоимость проезда в общественном транспорте решено с учетом реализации инвестиционной программы развития пассажирского транспорта во Владивостоке, в рамках которой должны закупить новые автобусы и улучшить обслуживание пассажиров.

Так, стоимость проезда поднимется до 13 рублей с 1 сентября 2011 г., а с 1 января 2012 года она вырастет до 15 рублей.

Напомним, в последний раз цена на билет в автобусах Владивостока поднималась 1 сентября 2008 года.

Стоимость проезда в городских автобусах также поднимется в Артеме, Уссурийске и Находке, сначала до 13 рублей в сентябре, потом до 15 рублей в январе. В остальных городах Приморья цена на билет в городских автобусах поднимется только до 11 рублей в сентябре. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на газету «Труд» на Дальнем Востоке».