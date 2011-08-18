Россия построит первый в космосе отель для туристов

Posted 18 августа 2011, 00:14
Published 18 августа 2011, 00:14
Modified 17 сентября 2022, 12:52
Updated 17 сентября 2022, 12:52
ВЛАДИВОСТОК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Россия объявила о планах по созданию уникальной космической гостиницы на орбите, в которой можно будет разместить семь человек в четырех кабинах. В таком отеле гости смогут наслаждаться видами Земли.
Впрочем, уже сама дорога до отеля станет целым приключением: добираться туда предстоит на ракете «Союз» в течение двух дней, пишет Главред. Правда, отпуск этот дешевым не назовешь: за пять дней пребывания на орбите придется выложить более 4,7 миллиона рублей, плюс еще почти 23,5 миллиона рублей за проезд.
Отель, или Коммерческая космическая станция, если называть его правильно, должен открыть свои двери к 2016 году, сообщает ИноСМИ.
По словам тех, кто стоит за его созданием, он будет намного комфортабельнее, чем Международная космическая станция, которую используют астронавты и космонавты.В космической невесомости гости смогут сами выбрать себе кровать – вертикальную или горизонтальную. Душ будет герметичным, чтобы вода не растекалась, куда не надо (тем, кто живет на борту МКС, приходится обходиться мокрой губкой, пока они не вернутся домой).
Туристы будут находиться под присмотром опытной команды. Еда будет доставляться в готовом виде с Земли, и разогреваться в микроволновых печах.
Организаторы планируют отказаться от лиофилизированных (засушенных) продуктов питания в тюбиках и заменить их такими деликатесами как тушеная телятина с грибами, пюре из белых бобов, картофельный суп и сливовый компот.
Будут доступны чай со льдом, минеральная вода и фруктовые соки, а вот алкоголь будет находиться под строгим запретом. В туалетах для смыва отходов будет использоваться воздух, а не вода. А вот с водой будут обходиться экономно — она будет использоваться повторно после очистки, точно также как и воздух, который будет очищаться от бактерий и запаха и поступать обратно, передает GlobalScience.
Сергей Костенко, исполнительный директор фирмы «Орбитальные технологии», которая разработает отель, сказал: «Наш модуль внутри ничем не будет напоминать Международную космическую станцию. Отель должен быть комфортным для его обитателей, которые смогут любоваться открывающимся видом на Землю через широкие иллюминаторы».
Целевыми клиентами станут состоятельные люди и сотрудники приватных компаний, проводящих опыты в космосе. Туристы могут даже встретить там неожиданных гостей. Нет, не инопланетян, а космонавтов с Международной космической станции в случае аварийной ситуации, которые могут на время выполнения ремонтных работ переселиться в отель, а не возвращаться обратно на Землю.
Mail.ru