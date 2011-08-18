Россия построит первый в космосе отель для туристов

Будут доступны чай со льдом, минеральная вода и фруктовые соки, а вот алкоголь будет находиться под строгим запретом. В туалетах для смыва отходов будет использоваться воздух, а не вода. А вот с водой будут обходиться экономно — она будет использоваться повторно после очистки, точно также как и воздух, который будет очищаться от бактерий и запаха и поступать обратно, передает GlobalScience.