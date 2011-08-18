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Posted 18 августа 2011, 04:47

Published 18 августа 2011, 04:47

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

Улицу Калараша в Хабаровске перекроют на двое суток

18 августа 2011, 04:47
Это связано с ремонтом тепломагистрали

ХАБАРОВСК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В связи с проведением работ по капитальному ремонту тепломагистрали с 23 часов 19 августа до 6 часов 21 августа по улице Калараша будет закрыто движение всех видов транспорта, включая пассажирский.
На этот период времени будет закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 3 и 5. Изменяются схемы движения автобусов маршрутов №№ 29К, 40, 65П, 83, 85 – с проспекта 60-летия Октября автобусы будут следовать через путепроводную развязку на улицу Краснореченскую и далее по установленным схемам движения.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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