В поселке Горный Хабаровского края подсчитывают материальный ущерб, нанесенный стихией

ХАБАРОВСК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В поселке Горный власти района завершают обследование жилых домов, пострадавших в результате паводка 11 августа. Специальная комиссия осмотрела 26 домов, в которых проживают 39 семей 122 человека).

Как сообщил заместитель председателя правительства края по социальной инфраструктуре, председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Юрий Оноприенко, сейчас решается вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим жителям. По предварительным расчетам общий размер компенсаций может составить 2 миллиона 580 тысяч рублей. Выплаты будут производиться после завершения работы комиссии и окончательной оценки ущерба.

Председатель краевой комиссии по ЧС отметил, что сегодня ситуация в Горном не вызывает опасений. Не подтвердились и сомнения некоторых жителей поселка относительно повышенного уровня радиации в связи с утечкой шлаков сквозь дамбу хвостохранилища ОАО «Оловянная рудная компания». Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организовали проверку радиационного фона, на которую пригласили жителей поселка. Как показали замеры, фон не превышает допустимых значений и варьируется от 9 до 13 микрорентген в час при норме до 30 микрорентген.

«В настоящее время работы по ремонту дамбы выполнены на 60 процентов, - подчеркнул Юрий Оноприенко. – В поселке завершаются отсыпка дорог и основания теплотрассы, расчистка завалов и вывоз мусора. Продолжается ремонт поврежденной ЛЭП. Уже закончена установка анкерной и железобетонной опор, проведен монтаж электрических проводов в одном пролете. Полностью восстановить электроснабжение поселка планируется уже сегодня - 18 августа. Ситуация находится на постоянном контроле у правительства края и районной администрации».

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора контролируют качество подаваемой населению воды. Сегодня вода в поселковом водопроводе соответствует микробиологическим показателям, тем не менее, пить ее без кипячения не рекомендуется. Питьевую воду жителям частного сектора регулярно доставляют автоцистернами, сообщает пресс-центр правительства региона.