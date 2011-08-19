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Posted 18 августа 2011, 23:40

Published 18 августа 2011, 23:40

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Биробиджанские таможенники задержали крупную партию контрабанды

18 августа 2011, 23:40
Сюжет
Происшествие
Стоимость скрытого товара - 1,5 миллиона рублей

БИРОБИДЖАН. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В зоне ответственности Биробиджанской таможни задержана крупная партия контрабандных товаров народного потребления. Об этом сегодня сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе Биробиджанской таможни.
Контрабанда была обнаружена в специально подготовленном в технических полостях пассажирского автобуса тайнике. Факт контрабандного перемещения товаров народного потребления выявлен сотрудниками Биробиджанской таможни, Пограничной службы в пункте пропуска Амурзет.
"При досмотре прибывшего из Китая пассажирского автобуса выяснилось, что в нем между полом и багажным отсеком оборудован тайник. В нем были спрятаны сумки и картонные коробки с товарами народного потребления (шубы женские, предположительно из меха норки и бобра, сотовые телефоны, фурнитура к ним, наручные часы), общим весом свыше 2 тонн", - рассказали таможенники.
Предварительная стоимость сокрытого товара, согласно справке эксперта Торгово-промышленной палаты ЕАО, составила более 1,5 млн. рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Товар задержан и помещен на склад временного хранения.

вч

#Денис Объедкин#Новости#ЕАО#Происшествие
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