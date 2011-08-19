Биробиджанские таможенники задержали крупную партию контрабанды

БИРОБИДЖАН. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В зоне ответственности Биробиджанской таможни задержана крупная партия контрабандных товаров народного потребления. Об этом сегодня сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе Биробиджанской таможни.

Контрабанда была обнаружена в специально подготовленном в технических полостях пассажирского автобуса тайнике. Факт контрабандного перемещения товаров народного потребления выявлен сотрудниками Биробиджанской таможни, Пограничной службы в пункте пропуска Амурзет.

"При досмотре прибывшего из Китая пассажирского автобуса выяснилось, что в нем между полом и багажным отсеком оборудован тайник. В нем были спрятаны сумки и картонные коробки с товарами народного потребления (шубы женские, предположительно из меха норки и бобра, сотовые телефоны, фурнитура к ним, наручные часы), общим весом свыше 2 тонн", - рассказали таможенники.

Предварительная стоимость сокрытого товара, согласно справке эксперта Торгово-промышленной палаты ЕАО, составила более 1,5 млн. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Товар задержан и помещен на склад временного хранения.