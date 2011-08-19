У приморцев за долги отобрали 4-комнатную квартиру

Такой ли безвыходной была ситуация в семье? Возможно ли было предотвратить такой исход событий? Конечно, да. Можно было обменять имеющуюся муниципальную квартиру на другую, меньшей площади, или позаботиться о квартире работающим детям, прописанным в ней, или продать часть доли другой квартиры, доставшейся хозяину по наследству, чтобы рассчитаться с долгами. Тем не менее никто ничего не сделал... Выселению предшествовала длительная процедура по предупреждению квартиросъёмщиков, включая бесчисленные извещения, уведомления, отключения от услуг энергоснабжения, судебные заседания. Несомненно, долги в таких баснословных размерах влияют на благополучие других жильцов дома, управляющих компаний, ресурсоснабжающих и ресурсосберегающих предприятий. Хочется верить, что данный факт станет предупреждением остальным должникам : нельзя быть пассивными и надеяться на авось. Закон суров, но он закон.