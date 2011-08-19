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Posted 19 августа 2011, 02:38

Published 19 августа 2011, 02:38

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

У приморцев за долги отобрали 4-комнатную квартиру

19 августа 2011, 02:38
Сюжет
Происшествие
Квартиросъемщики задолжали за 10 лет


ВЛАДИВОСТОК. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Выселение семьи из четырехкомнатной квартиры в жильё без коммунальных услуг, меньшей площади - вынужденная и законная мера, которая применяется к должникам по оплате за ЖКУ в течение длительного периода. В данном конкретном случае долг копился на протяжении 10 лет и составил сумму в пределах более полмиллиона рублей.

Такой ли безвыходной была ситуация в семье? Возможно ли было предотвратить такой исход событий? Конечно, да. Можно было обменять имеющуюся муниципальную квартиру на другую, меньшей площади, или позаботиться о квартире работающим детям, прописанным в ней, или продать часть доли другой квартиры, доставшейся хозяину по наследству, чтобы рассчитаться с долгами. Тем не менее никто ничего не сделал... Выселению предшествовала длительная процедура по предупреждению квартиросъёмщиков, включая бесчисленные извещения, уведомления, отключения от услуг энергоснабжения, судебные заседания. Несомненно, долги в таких баснословных размерах влияют на благополучие других жильцов дома, управляющих компаний, ресурсоснабжающих и ресурсосберегающих предприятий. Хочется верить, что данный факт станет предупреждением остальным должникам : нельзя быть пассивными и надеяться на авось. Закон суров, но он закон.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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