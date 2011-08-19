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Posted 18 августа 2011, 23:43

Published 18 августа 2011, 23:43

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Во Владивостоке пройдет XXIII российско-японская студенческая конференция

18 августа 2011, 23:43
В программе - дискуссии, совместные прогулки, экскурсии, знакомство с особенностями культуры обеих стран

ВЛАДИВОСТОК. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С 22 по 28 августа во Владивостоке при поддержке Фонда "Русский мир" пройдет XXIII Российско-японская студенческая конференция. В наш город прибудет делегация японских студентов из университета Васеда (г. Токио). В программе конференции будут дискуссии, совместные прогулки, экскурсии, знакомство с особенностями культуры обеих стран.
23 августа в 10.00 в здании Института научной информации – Фундаментальной библиотеке Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская 65б) в офисе 514 состоится церемония открытия конференции.
Цель конференции – знакомство участников с жизнью и культурой сверстников из другой страны и обмен опытом и мнениями по актуальным вопросам.
Данная конференция проходит 23-й год подряд. Первая конференция состоялась в 1990 г. в Москве и Ленинграде, вторая – в 1991 г. в Токио и Никко. С тех пор Конференция носит обменный характер: один год проходит в Японии, другой – у нас в России. Начиная с 1994 года, российская часть конференции проходит в двух городах: Владивостоке и Хабаровске. Так же и в этом году, с 12 по 21 августа конференция проходит в Хабаровске, а с 22 по 28 августа – во Владивостоке.
Конференция включает в себя две основные части: непосредственно саму конференцию в форме выступлений и обсуждений повестки в течение двух дней и проживание в течение трех дней в принимающих семьях российских участников.
Для многих участников конференция стала поворотным моментом в выборе дальнейшего пути. Выпускники конференции работают в дип. представительствах обеих стран, занимаются развитием российско-японских отношений.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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