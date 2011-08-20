vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2011, 23:49

Published 19 августа 2011, 23:49

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

В Приморье присяжные признали виновным насильника и убийцу

19 августа 2011, 23:49
На счету обвиняемого – семь преступлений

ВЛАДИВОСТОК. 20 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Вынесен обвинительный вердикт по делу об изнасилованиях и убийствах молодых девушек, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда вынесла обвинительный вердикт ранее судимому местному жителю, признав его виновным в совершении трех изнасилований и четырех убийств.
Присяжные признали доказанным, что мужчина в 2004-2005 годах совершил три преступления против половой свободы личности, жизни и здоровья. Действовал он по одной схеме. Передвигаясь по территории Надеждинского района на автомобиле, он предлагал незнакомым девушкам в возрасте от 18 до 24 лет подвезти их, заезжал в безлюдное место, где совершал с ними насильственные половые акты. После этого, насильник душил своих жертв, перекрывая доступ кислорода в организм, а в последующем принимал меры к сокрытию трупов.
Кроме этого, мужчина признан виновным в убийстве 18-летней дочери своей бывшей супруги, которой он сначала нанес удар обухом топора по голове, а затем свыше 60 ударов ножом по различным частям тела.
За совершение всех преступлений подсудимый признан коллегией присяжных не заслуживающим снисхождения.
В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением наказания. Юридическая оценка действиям подсудимого будет дана Приморским краевым судом по итогам обсуждения последствий вердикта, которое состоится в ближайшее время.

#Денис Объедкин#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика