В Приморье присяжные признали виновным насильника и убийцу

Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда вынесла обвинительный вердикт ранее судимому местному жителю, признав его виновным в совершении трех изнасилований и четырех убийств.

Присяжные признали доказанным, что мужчина в 2004-2005 годах совершил три преступления против половой свободы личности, жизни и здоровья. Действовал он по одной схеме. Передвигаясь по территории Надеждинского района на автомобиле, он предлагал незнакомым девушкам в возрасте от 18 до 24 лет подвезти их, заезжал в безлюдное место, где совершал с ними насильственные половые акты. После этого, насильник душил своих жертв, перекрывая доступ кислорода в организм, а в последующем принимал меры к сокрытию трупов.

Кроме этого, мужчина признан виновным в убийстве 18-летней дочери своей бывшей супруги, которой он сначала нанес удар обухом топора по голове, а затем свыше 60 ударов ножом по различным частям тела.

За совершение всех преступлений подсудимый признан коллегией присяжных не заслуживающим снисхождения.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением наказания. Юридическая оценка действиям подсудимого будет дана Приморским краевым судом по итогам обсуждения последствий вердикта, которое состоится в ближайшее время.