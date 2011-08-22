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Posted 22 августа 2011, 05:28

Published 22 августа 2011, 05:28

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Хабаровские ребятишки пытались узнать у прохожих, какой сегодня праздник

22 августа 2011, 05:28
Оказалось, что многие российской истории не знают

ХАБАРОВСК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Около пятидесяти ребят из подростковых клубов Хабаровска приняли участие в акции, посвященной Дню государственного флага России.
Они собрались в военно-патриотическом клубе «Данко» в Железнодорожном округе, откуда после короткого инструктажа вместе с педагогами отправились на главную площадь города.
«Сегодня государственный праздник. Вы знаете, какой?», - с таким вопросом они обращались к прохожим. И тем, кто правильно отвечал на этот и другие вопросы, дарили сувениры, оформленные с использованием российской государственной символики – блокноты, флажки, ручки.
А те из горожан, кто показал плохое знание российской истории, получали листовку с информацией о дате появления российского триколора и значении трех его цветов.
Этой теме 22 августа также были посвящены занятия в подготовительных группах детских садов Хабаровска. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Фото Артема Красикова

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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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