Хабаровские ребятишки пытались узнать у прохожих, какой сегодня праздник

ХАБАРОВСК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Около пятидесяти ребят из подростковых клубов Хабаровска приняли участие в акции, посвященной Дню государственного флага России.

Они собрались в военно-патриотическом клубе «Данко» в Железнодорожном округе, откуда после короткого инструктажа вместе с педагогами отправились на главную площадь города.

«Сегодня государственный праздник. Вы знаете, какой?», - с таким вопросом они обращались к прохожим. И тем, кто правильно отвечал на этот и другие вопросы, дарили сувениры, оформленные с использованием российской государственной символики – блокноты, флажки, ручки.

А те из горожан, кто показал плохое знание российской истории, получали листовку с информацией о дате появления российского триколора и значении трех его цветов.

Этой теме 22 августа также были посвящены занятия в подготовительных группах детских садов Хабаровска. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.