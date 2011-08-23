Близ известного приморского курорта пострадали пятеро детей

ВЛАДИВОСТОК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшие сутки близ известного приморского курорта произошла трагедия. В результате опрокидывания автомашины «Mazda Tribute» на трассе «Душкино-Анна» пострадали семь человек, в том числе - пятеро детей.

32-летняя женщина за рулем автомашины «Mazda Tribute» двигалась со стороны поселка Ливадия в направлении поселка Душкино. На 4 километре автодороги «Душкино-Анна», при прохождении сложного поворота, она не справилась с управлением.

Машина съехала с проезжей части и перевернулась.

В результате аварии пострадали 7 человек: двое взрослых и пятеро детей (5-13 лет).

60-летняя женщина была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее травмы головы и позвоночника, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД ГИБДД по Приморскому краю.

