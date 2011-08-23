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Posted 22 августа 2011, 23:59

Published 22 августа 2011, 23:59

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Близ известного приморского курорта пострадали пятеро детей

22 августа 2011, 23:59
Сюжет
Происшествие
За рулем автомашины была женщина

ВЛАДИВОСТОК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшие сутки близ известного приморского курорта произошла трагедия. В результате опрокидывания автомашины «Mazda Tribute» на трассе «Душкино-Анна» пострадали семь человек, в том числе - пятеро детей.
32-летняя женщина за рулем автомашины «Mazda Tribute» двигалась со стороны поселка Ливадия в направлении поселка Душкино. На 4 километре автодороги «Душкино-Анна», при прохождении сложного поворота, она не справилась с управлением.
Машина съехала с проезжей части и перевернулась.
В результате аварии пострадали 7 человек: двое взрослых и пятеро детей (5-13 лет).
60-летняя женщина была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее травмы головы и позвоночника, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД ГИБДД по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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