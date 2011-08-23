vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2011, 23:39

Published 22 августа 2011, 23:39

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Чукотским школьникам помогли собраться в школу

22 августа 2011, 23:39
В ходе благотворительной акции "Помоги собраться в школу" набрано почти 240 тысяч рублей

АНАДЫРЬ. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Главное управление социальной поддержки населения Чукотского АО подвело предварительные итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу». На сегодняшний день собрано почти 240 тысяч рублей, отмечается в сообщении ведомства. В акции приняли участие организации и индивидуальные предприниматели и частные лица – жители города Анадыря и муниципальных районов округа.

Организация акции возложена на Государственное учреждение «Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения», сотрудники филиалов которого одними из первых в нее и включились – наряду с Главным управлением Центрального банка по Чукотскому АО, Чукотским региональным филиалом «Россельхозбанка», Управлением Федеральной налоговой службы России по Чукотскому АО, ЗАО «Чукотская горно-геологическая кампания» и другие.

Помощь оказывается в предоставлении комплектов верхней одежды, школьной и спортивной формы, наборов школьно-письменных принадлежностей. Организации и предприятия также перечисляют деньги на счета филиалов, откуда средства направляются адресно нуждающимся в поддержке либо берут шефство над конкретными детьми.

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит на Чукотке ежегодно. В прошлом году в результате акции поддержку получили 376 семей, находящихся в социально опасном положении. В этих семьях воспитываются 486 детей школьного возраста.

Акция стартовала 1 августа и продолжится до конца сентября, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении информационной политики Чукотского АО.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика