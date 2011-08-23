Чукотским школьникам помогли собраться в школу

Posted 22 августа 2011, 23:39
Published 22 августа 2011, 23:39
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
АНАДЫРЬ. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Главное управление социальной поддержки населения Чукотского АО подвело предварительные итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу». На сегодняшний день собрано почти 240 тысяч рублей, отмечается в сообщении ведомства. В акции приняли участие организации и индивидуальные предприниматели и частные лица – жители города Анадыря и муниципальных районов округа.
Организация акции возложена на Государственное учреждение «Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения», сотрудники филиалов которого одними из первых в нее и включились – наряду с Главным управлением Центрального банка по Чукотскому АО, Чукотским региональным филиалом «Россельхозбанка», Управлением Федеральной налоговой службы России по Чукотскому АО, ЗАО «Чукотская горно-геологическая кампания» и другие.
Помощь оказывается в предоставлении комплектов верхней одежды, школьной и спортивной формы, наборов школьно-письменных принадлежностей. Организации и предприятия также перечисляют деньги на счета филиалов, откуда средства направляются адресно нуждающимся в поддержке либо берут шефство над конкретными детьми.
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит на Чукотке ежегодно. В прошлом году в результате акции поддержку получили 376 семей, находящихся в социально опасном положении. В этих семьях воспитываются 486 детей школьного возраста.
Акция стартовала 1 августа и продолжится до конца сентября, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении информационной политики Чукотского АО.