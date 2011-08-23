Чукотским школьникам помогли собраться в школу

Организация акции возложена на Государственное учреждение «Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения», сотрудники филиалов которого одними из первых в нее и включились – наряду с Главным управлением Центрального банка по Чукотскому АО, Чукотским региональным филиалом «Россельхозбанка», Управлением Федеральной налоговой службы России по Чукотскому АО, ЗАО «Чукотская горно-геологическая кампания» и другие.