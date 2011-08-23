"Хабаровские электрические сети" взыскивают долги через суд

ХАБАРОВСК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА – «Хабаровские электрические сети» в судебном порядке взыскивают долг с товарищества собственников жилья «Луч» за потребленную без договора электроэнергию.

В январе 2011 года специалисты энергокомпании выявили факт бездоговорного потребления электроэнергии, а проще говоря – воровства - товариществом собственников жилья «Луч» на строительстве в поселке «Солнечная поляна». Был составлен акт, с которым представители ТСЖ согласились и гарантировали оплату, но свои обязательства не выполнили. В результате филиалу пришлось обратиться в арбитражный суд, который полностью удовлетворил иск филиала. Однако, несмотря на решение суда от 31 мая 2011, товарищество возмещать долги не торопится.

За 7 месяцев специалисты «Хабаровских электрических сетей» провели более 600 рейдов, в ходе которых выявили 632 случая бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. В результате большинство должников вынуждены заключать договоры на поставку электроэнергии и оплачивать штрафы.

Не минует это и ТСЖ, ведущее строительство в поселке «Солнечная поляна». По решению суда против товарищества собственников жилья «Луч» судебными приставами Хабаровского района возбуждено исполнительное производство. Для должников это может обернуться наложением ареста на имущество и счета, а также уплатой исполнительского сбора. Кроме того, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе «Хабаровских электрических сетей.