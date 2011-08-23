Ким Чен Ир прибыл в Бурятию

Posted 23 августа 2011, 04:27
Published 23 августа 2011, 04:27
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Литерный поезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ира прибыл во вторник в Бурятию, сообщил пресс-секретарь главы республики Александр Дружинин.
Программа пребывания Ким Чен Ира в республике держится в секрете. По информации очевидцев, его кортеж направился в сторону байкальского поселка Турка. Накануне здесь были усилены меры безопасности.
Вблизи поселка Турка строятся объекты федеральной турзоны «Байкальская гавань». С рабочей поездкой в «Байкальскую гавань» в понедельник прибыл генеральный директор ОАО «Особые экономические зоны» Олег Костин.
Возможно, лидер Северной Кореи побывает на Байкале и осмотрит масштабную стройку: ОЭЗ примет первых туристов уже в 2014 году. Не исключено, что Ким Чен Ир может посетить промышленные предприятия в столице республике, сообщил представитель правительства республики.
Газета.ру