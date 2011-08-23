Ким Чен Ир прибыл в Бурятию

Возможно, лидер Северной Кореи побывает на Байкале и осмотрит масштабную стройку: ОЭЗ примет первых туристов уже в 2014 году. Не исключено, что Ким Чен Ир может посетить промышленные предприятия в столице республике, сообщил представитель правительства республики.