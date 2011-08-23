В администрации Фокино прошло совещание по вопросам здравоохранения

Posted 23 августа 2011, 09:18
Published 23 августа 2011, 09:18
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В администрации ЗАТО город Фокино прошло совещание по вопросам сохранения и укрепления здоровья жителей, на которое были приглашены руководители и сотрудники здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-центре городского округа ЗАТО Фокино.
Глава городского округа Евгений Бочаров в начале совещания отметил, что его решение провести встречу сотрудников здравоохранения в расширенном составе не случайно. Чтобы лучше узнать, какие проблемы и вопросы стоят перед городской администрацией и специалистами в этой области, он побывал в военном госпитале, побеседовал с его медперсоналом, встретился с сотрудниками Федерального государственного учреждения здравоохранения медико-биологического агентства МСЧ № 100. В результате были выявлены наиболее актуальные для фокинцев проблемы в области здравоохранения.
В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением поликлиник и больниц медицинскими кадрами, профилактикой заболеваний, сохранением и укреплением здоровья, оказанием экстренной медицинской помощи на отдаленных территориях, а также реализацией муниципальной программы «Здоровое поколение».
Так было отмечено, что одной из проблем является нехватка медицинских кадров. Это вызвано тем, что молодые специалисты неохотно едут в глубинку.
Руководитель Федерального государственного учреждения здравоохранения медико-биологического агентства медико-санитарной части № 100 Елена Кондякова предложила принять ряд мер, которые помогут привлечь и удержать на территории округа молодых специалистов.
Присутствующие на совещании также детально обсудили, как будут создаваться в поселке Руднево и на другой не менее отдаленной территории - острове Путятина, офисы, кабинеты, в которых врачи общей практики, в скором времени начнут прием. Глава округа Евгений Бочаров дал распоряжение подготовить проект городской муниципальной программы «Здоровое поколение», которая рассчитана на три года.
Уже в сентябре депутаты городской Думы ЗАТО Фокино должны будут обсудить эту программу, и средства на ее реализацию включить в бюджет следующего года.