В администрации Фокино прошло совещание по вопросам здравоохранения

Глава городского округа Евгений Бочаров в начале совещания отметил, что его решение провести встречу сотрудников здравоохранения в расширенном составе не случайно. Чтобы лучше узнать, какие проблемы и вопросы стоят перед городской администрацией и специалистами в этой области, он побывал в военном госпитале, побеседовал с его медперсоналом, встретился с сотрудниками Федерального государственного учреждения здравоохранения медико-биологического агентства МСЧ № 100. В результате были выявлены наиболее актуальные для фокинцев проблемы в области здравоохранения.



В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением поликлиник и больниц медицинскими кадрами, профилактикой заболеваний, сохранением и укреплением здоровья, оказанием экстренной медицинской помощи на отдаленных территориях, а также реализацией муниципальной программы «Здоровое поколение».