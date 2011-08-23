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Posted 23 августа 2011, 03:13

Published 23 августа 2011, 03:13

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Во Владивостоке рухнул 5-этажный жилой дом

23 августа 2011, 03:13
Сюжет
Происшествие
На месте ЧП уже работают спасатели и "скорая помощь"

ВЛАДИВОСТОК. 23 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке сегодня рухнул дом.
По словам очевидцев, в центре Владивостока по улице Посьетская, 28, обрушился 5-этажный жилой дом, расположенный рядом со зданием "Приморгражданпроекта".

На месте ЧП работают спасатели, к руинам подъехали машины "скорой помощи". Информации о пострадавших пока не поступало.
В рухнувшем доме располагались три офиса.

Как рассказали РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в злополучном доме рухнула стена. На место проишествия оперативно прибыла группа центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю, спасатели и пожарные. Проведена эвакуация жителей, территория возле разрушенного строения оцеплена сотрудниками полиции.

Фото: читателя РИА "Восток-Медиа"

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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