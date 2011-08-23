Во Владивостоке рухнул 5-этажный жилой дом

Как рассказали РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в злополучном доме рухнула стена. На место проишествия оперативно прибыла группа центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю, спасатели и пожарные. Проведена эвакуация жителей, территория возле разрушенного строения оцеплена сотрудниками полиции.