Moodys понизило кредитный рейтинг Японии до Aa3

Posted 24 августа 2011, 01:11
Published 24 августа 2011, 01:11
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Международное рейтинговое агентство Moodys в среду объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Японии с Aa2 до Aa3, сообщает Reuters.
Moodys в числе причин такого шага назвало частую смену правительств в течение последних пяти лет. По мнению аналитиков агентства, проводить последовательную и логичную политику в таком режиме является довольно проблематичным.
Ранее на этой неделе дату своей отставки объявил премьер-министр Наото Кан.
Предыдущее «событийное» снижение, когда агентство Standard & Poors понизило рейтинг США с ААА до АА+, привело к обвалу фондовых рынков по всему миру.
«Газета.Ru»