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Posted 24 августа 2011, 01:11

Published 24 августа 2011, 01:11

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Moodys понизило кредитный рейтинг Японии до Aa3

24 августа 2011, 01:11
Снижение рейтинга в США привело к обвалу фондовых рынков

ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Международное рейтинговое агентство Moodys в среду объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Японии с Aa2 до Aa3, сообщает Reuters.

Moodys в числе причин такого шага назвало частую смену правительств в течение последних пяти лет. По мнению аналитиков агентства, проводить последовательную и логичную политику в таком режиме является довольно проблематичным.

Ранее на этой неделе дату своей отставки объявил премьер-министр Наото Кан.

Предыдущее «событийное» снижение, когда агентство Standard & Poors понизило рейтинг США с ААА до АА+, привело к обвалу фондовых рынков по всему миру.
«Газета.Ru»

#Денис Объедкин#Новости#Общество#АТР
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