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Posted 24 августа 2011, 00:05

Published 24 августа 2011, 00:05

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

На улице Луговой во Владивостоке ставят бордюры и оборудуют ливневку

24 августа 2011, 00:05
Здесь были проложены канализационные коллекторы

ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты компании «Сити-Дор» начали благоустройство улицы Луговая, на участке от площади Баляева до луговской транспортной развязки. Сейчас здесь устанавливаются бордюрные камни и лотки ливневой канализации. Идёт подготовка траншеи к укладке асфальта, сообщили в Приморском водоканале».
Напомним, в рамках проекта строительства канализационной сети во Владивостоке здесь были проложены самотечные канализационные коллекторы, по которым стоки будут направляться на очистные сооружения Южного планировочного района Владивостока.
Сейчас на южных очистных, расположенных в районе золоотвала ТЭЦ-2, идёт монтаж оборудования. Запустить комплекс по переработке хозяйственно-бытовых стоков планируется в конце года. Мощность очистных - 160 тысяч кубометров в сутки, что не только обеспечит потребности Первомайского и части Ленинского районе Владивостока, но и учитывает перспективы массового жилищного строительства.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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