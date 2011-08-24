На улице Луговой во Владивостоке ставят бордюры и оборудуют ливневку

ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты компании «Сити-Дор» начали благоустройство улицы Луговая, на участке от площади Баляева до луговской транспортной развязки. Сейчас здесь устанавливаются бордюрные камни и лотки ливневой канализации. Идёт подготовка траншеи к укладке асфальта, сообщили в Приморском водоканале».

Напомним, в рамках проекта строительства канализационной сети во Владивостоке здесь были проложены самотечные канализационные коллекторы, по которым стоки будут направляться на очистные сооружения Южного планировочного района Владивостока.

Сейчас на южных очистных, расположенных в районе золоотвала ТЭЦ-2, идёт монтаж оборудования. Запустить комплекс по переработке хозяйственно-бытовых стоков планируется в конце года. Мощность очистных - 160 тысяч кубометров в сутки, что не только обеспечит потребности Первомайского и части Ленинского районе Владивостока, но и учитывает перспективы массового жилищного строительства.

