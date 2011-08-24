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Posted 24 августа 2011, 03:03

Published 24 августа 2011, 03:03

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

В Приамурье отдыхают китайские ребятишки

24 августа 2011, 03:03
Это - ответный визит 30-ти школьников из Хэйхэ

БЛАГОВЕЩЕНСК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В лагере «Колосок» неподалеку от Благовещенска открылась международная оздоровительная смена.
На отдых приехали китайские ребятишки. Вместе с маленькими амурчанами они играют, ездят на экскурсии и набираются сил перед началом нового учебного года. Девиз ребят – «Мы разные, но мы вместе!».
Эта смена – ответный визит 30-ти школьников из Хэйхэ. Они занимаются музыкой и другими видами искусства.
Делегация амурских ребят из разных городов и районов области была у них в гостях месяц назад. Некоторые уже подружились, хотя языковой барьер сказывается.
Почти всё время ребята на свежем воздухе – заняты подвижными играми и спортивными состязаниями, разучивают танец под русскую народную песню. Совместную концертную программу представят на закрытии смены.

Фото ГТРК «Амур»
ип

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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