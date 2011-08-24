В Приамурье отдыхают китайские ребятишки

БЛАГОВЕЩЕНСК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В лагере «Колосок» неподалеку от Благовещенска открылась международная оздоровительная смена.

На отдых приехали китайские ребятишки. Вместе с маленькими амурчанами они играют, ездят на экскурсии и набираются сил перед началом нового учебного года. Девиз ребят – «Мы разные, но мы вместе!».

Эта смена – ответный визит 30-ти школьников из Хэйхэ. Они занимаются музыкой и другими видами искусства.

Делегация амурских ребят из разных городов и районов области была у них в гостях месяц назад. Некоторые уже подружились, хотя языковой барьер сказывается.

Почти всё время ребята на свежем воздухе – заняты подвижными играми и спортивными состязаниями, разучивают танец под русскую народную песню. Совместную концертную программу представят на закрытии смены.