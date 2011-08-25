На фоне акульих нападений с приморцев просто рубят деньги

Posted 24 августа 2011, 22:56
Published 24 августа 2011, 22:56
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ВЛАДИВОСТОК. 25 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Если для одних нападение зубастого хищника обернулось трагедией, другие пытаются успеть на этом поживиться. Поохотиться на акул приглашают туристов местные предприниматели. В территориальном управлении Росрыболовства к заманчивым объявлениям отнеслись скептически.
«Это попытка срубить деньги с обывателя, - комментирует ситуацию руководитель управления Александр Иванков. - Тот, кто соглашается, не понимает, на что идет. Это огромный риск. Даже у профессионалов бывают осечки. Маленький катер акула может и перевернуть, энтузиастов покусать, в лучшем случае. Все не так просто. Я считаю, это недобросовестные люди пытаются выиграть на всеобщем ажиотаже. В крае появился еще один способ делать деньги на чужом горе, очень некрасивый способ».