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Posted 24 августа 2011, 22:56

Published 24 августа 2011, 22:56

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

На фоне акульих нападений с приморцев просто рубят деньги

24 августа 2011, 22:56
Сюжет
Происшествие
Интернет пестрит объявлениями о шикарном аттракционе — охоте на акул

ВЛАДИВОСТОК. 25 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Если для одних нападение зубастого хищника обернулось трагедией, другие пытаются успеть на этом поживиться. Поохотиться на акул приглашают туристов местные предприниматели. В территориальном управлении Росрыболовства к заманчивым объявлениям отнеслись скептически.

«Это попытка срубить деньги с обывателя, - комментирует ситуацию руководитель управления Александр Иванков. - Тот, кто соглашается, не понимает, на что идет. Это огромный риск. Даже у профессионалов бывают осечки. Маленький катер акула может и перевернуть, энтузиастов покусать, в лучшем случае. Все не так просто. Я считаю, это недобросовестные люди пытаются выиграть на всеобщем ажиотаже. В крае появился еще один способ делать деньги на чужом горе, очень некрасивый способ».

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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