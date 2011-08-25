На фоне акульих нападений с приморцев просто рубят деньги

«Это попытка срубить деньги с обывателя, - комментирует ситуацию руководитель управления Александр Иванков. - Тот, кто соглашается, не понимает, на что идет. Это огромный риск. Даже у профессионалов бывают осечки. Маленький катер акула может и перевернуть, энтузиастов покусать, в лучшем случае. Все не так просто. Я считаю, это недобросовестные люди пытаются выиграть на всеобщем ажиотаже. В крае появился еще один способ делать деньги на чужом горе, очень некрасивый способ».