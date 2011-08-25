Приморские танцоры победили на международном конкурсе в Германии

ВЛАДИВОСТОК. 25 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Юная пара из Находки завоевала сразу две медали, золотую и бронзовую, на международном танцевальном конкурсе в Германии. Леон Истратий и Елизавета Викулова стали лучшими в европейской программе и бронзовыми призерами в латинских танцах.

Международный конкурс German Open Championships-2011 (открытый чемпионат Германии-2011) проходил с 16 по 21 августа в Штутгарте. Участие в нем приняли танцоры из десятков стран, в том числе России, Германии, Италии, Франции, Канады, Китая, Японии, стран бывшего СССР.

Только в категории «дети 7-9 лет», к которой и относится находкинская пара, выступало около 40 танцевальных дуэтов. Леон Истратий и Елизавета Викулова исполнили по четыре танца в обеих программах: «Стандарт» (европейский танец) и «Латина». В итоге в европейских танцах стали победителями, а в латинских заняли третью ступень пьедестала почета.

Надо отметить, что Россия в этом году завоевала рекордное число медалей на German Open Championships – 19 золотых, 11 серебряных и столько же бронзовых. В частности, в латинской программе все три призовых места взяли российские юные танцоры. По общему числу медалей на второе место в чемпионате вышла Германия, на третье – Италия.

Леон и Елизавета занимаются в Танцевально-спортивном клубе «Надежда» Муниципального центра культуры под управлением Натальи Андреевой. Тренерами талантливой пары являются также Евгений Филиппов и Денис Балеева. Интересно, что пара сложилась не так давно. Леон танцует в «Надежде» с четырех лет, а Лиза пришла в коллектив всего полтора года назад (до этого занималась в ансамбле «Алые паруса»).

Между тем на счету девятилетних танцоров – звания чемпионов Приморского края, Дальнего Востока, четвертое место в общероссийском рейтинге среди пар своего возраста. Только в 2011 году Леон и Елизавета завоевали кубок губернатора Санкт-Петербурга, призовое место на международном конкурсе «Виват, Россия!» в Сочи, вышли в финал на международном конкурсе «Кристалл» в Москве.

«Эта пара – настоящие трудяги, - говорит Заслуженный работник культуры Наталья Андреева, – они и в школе отличники, несмотря на постоянные тренировки и выезды на соревнования. Талантом обладают многие дети, но если талант не подкреплен трудолюбием – не факт, что он проявится. А эти ребята обладают настоящим спортивным характером». Тренируются маленькие чемпионы ежедневно, минимум по полтора часа.

В ближайших планах юных танцоров – участие в чемпионате России, который пройдет в ноябре в Краснодаре, - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Находкинского городского округа.