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Posted 25 августа 2011, 06:36

Published 25 августа 2011, 06:36

Modified 17 сентября 2022, 12:50

Updated 17 сентября 2022, 12:50

Прокатились с "огоньком"

25 августа 2011, 06:36
Сюжет
Происшествие
Сегодня в Хабаровске после столкновения горели два автомобиля

ХАБАРОВСК. 25 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня утром на центральный пульт связи пожарной охраны города Хабаровска поступило сообщение о загорании грузовой машины на улице Кубяка.
На момент прибытия первого пожарного подразделения горели два автомобиля. Предположительно возгорание произошло в результате столкновения легкового автомобиля и автомобиля «КАМАЗ».
Пострадал один из участников ДТП, каретой скорой помощи он был доставлен в больницу.
Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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