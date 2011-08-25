Прокатились с "огоньком"

Posted 25 августа 2011, 06:36
Published 25 августа 2011, 06:36
Modified 17 сентября 2022, 12:50
Updated 17 сентября 2022, 12:50
ХАБАРОВСК. 25 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня утром на центральный пульт связи пожарной охраны города Хабаровска поступило сообщение о загорании грузовой машины на улице Кубяка.
На момент прибытия первого пожарного подразделения горели два автомобиля. Предположительно возгорание произошло в результате столкновения легкового автомобиля и автомобиля «КАМАЗ».
Пострадал один из участников ДТП, каретой скорой помощи он был доставлен в больницу.
Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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