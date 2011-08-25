Прокатились с "огоньком"

ХАБАРОВСК. 25 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня утром на центральный пульт связи пожарной охраны города Хабаровска поступило сообщение о загорании грузовой машины на улице Кубяка.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горели два автомобиля. Предположительно возгорание произошло в результате столкновения легкового автомобиля и автомобиля «КАМАЗ».

Пострадал один из участников ДТП, каретой скорой помощи он был доставлен в больницу.

Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.