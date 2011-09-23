Дальний Восток пополняет российскую казну

Как сообщает пресс-служба ведомства, в государственную казну перечислено 20,3 млрд. рублей таможенных платежей. Лидеры среди дальневосточных таможен - Владивостокская – 7,5 млрд. рублей, Сахалинская – 4,7 млрд. рублей, Находкинская – 3,3 млрд. рублей, Уссурийская – 1,5 млрд. рублей и Хасанская – 1,1 млрд. рублей.

За 8 месяцев нынешнего года дальневосточные таможни пополнили государственную казну на 121,4 млрд. рублей. За аналогичный период 2010 года в доход федерального бюджета было перечислено 115,4 млрд. рублей.

