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Posted 23 сентября 2011, 04:49

Published 23 сентября 2011, 04:49

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

Дальний Восток пополняет российскую казну

23 сентября 2011, 04:49
План перевыполнен на 130 процентов

ВЛАДИВОСТОК. 23 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточное таможенное управление в августе выполнило плановое задание по перечислению средств в федеральный бюджет на 130 процентов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в государственную казну перечислено 20,3 млрд. рублей таможенных платежей. Лидеры среди дальневосточных таможен - Владивостокская – 7,5 млрд. рублей, Сахалинская – 4,7 млрд. рублей, Находкинская – 3,3 млрд. рублей, Уссурийская – 1,5 млрд. рублей и Хасанская – 1,1 млрд. рублей.
За 8 месяцев нынешнего года дальневосточные таможни пополнили государственную казну на 121,4 млрд. рублей. За аналогичный период 2010 года в доход федерального бюджета было перечислено 115,4 млрд. рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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