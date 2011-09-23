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Posted 23 сентября 2011, 00:06

Published 23 сентября 2011, 00:06

Modified 17 сентября 2022, 12:43

Updated 17 сентября 2022, 12:43

Инвестиционный план Приморья рассчитан на 2 триллиона рублей

23 сентября 2011, 00:06
Он включает в себя 69 инвестиционных проектов

ВЛАДИВОСТОК. 23 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Стратегией развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года Приморскому краю определена роль особой зоны тесного взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, международного делового, представительского, транспортно-логистического, инновационно-образовательного и туристического центра.
Как сообщили в администрации Приморья, для решения этой задачи в крае реализуется инвестиционный план, включающий 69 приоритетных инвестиционных проектов с общей стоимостью более 2 триллионов рублей. Его основные направления: реализация проектов по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья, развитие транспортной системы, инновационной деятельности и перерабатывающих предприятий, строительство и реконструкция объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, а также формирование Владивостокской агломерации.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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