К саммиту АТЭС во Владивостоке возводятся уникальные объекты

ВЛАДИВОСТОК. 23 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года только в городе Владивостоке предусмотрено строительство 48 объектов.

Как сообщили в администрации Приморского края, многие из них не имеют аналогов в российской и мировой практике. Уникальные вантовые мосты на остров Русский и через бухту Золотой Рог, новые дороги и развязки, гостиницы, океанариум, театр оперы и балета – лишь некоторые из них. В Приморском крае планируется размещение завода по сжижению природного газа, создание ветряной электростанции, большие перспективы связаны с развитием в крае судостроения.