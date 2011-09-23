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Posted 23 сентября 2011, 00:54

Published 23 сентября 2011, 00:54

Modified 17 сентября 2022, 12:43

Updated 17 сентября 2022, 12:43

К саммиту АТЭС во Владивостоке возводятся уникальные объекты

23 сентября 2011, 00:54
В городе сейчас строится 48 таких объектов

ВЛАДИВОСТОК. 23 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года только в городе Владивостоке предусмотрено строительство 48 объектов.
Как сообщили в администрации Приморского края, многие из них не имеют аналогов в российской и мировой практике. Уникальные вантовые мосты на остров Русский и через бухту Золотой Рог, новые дороги и развязки, гостиницы, океанариум, театр оперы и балета – лишь некоторые из них. В Приморском крае планируется размещение завода по сжижению природного газа, создание ветряной электростанции, большие перспективы связаны с развитием в крае судостроения.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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