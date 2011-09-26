На Камчатке продолжаются спасательные работы по снятию с мели иностранного судна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты откачали почти 1,2 тысячи тонн смешанной с нефтепродуктами воды из трюмов иностранного судна «Айкишун», севшего на мель в Авачинской бухте. Об этом сообщил министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

Судно село на мель в миле от мыса Маячного 2 сентября. Никто из 21 члена экипажа, все граждане Китая, не пострадал. Из танков судна вытекло порядка 100 килограммов топлива. Нефтяное пятно было обезврежено сорбентом.

Снять судно с мели возможно только после откачки топлива из танков «Айкишуна». Всего на его борту находилось 210 тонн мазута М-40, 36 тонн дизельного топлива и 4 тонны машинного масла. Ориентировочно, откачано уже около 100 тонн.

«Определить, какое именно количество нефтепродуктов откачено будет возможно после отделения их от воды», - сказал Сергей Хабаров. По его словам, вода поступает в трюмы судна через пробоины. «Утечки топлива нет, поскольку вода поднимает более легкий мазут выше пробоин, и он скапливается в трюмах», - пояснил министр.

Он добавил, что в Камчатский край прибыли представители судовладельца из КНР, которые намерены решить вопрос со снятием судна с мели. Ранее специалисты определили стоимость спасательных работ в 20 миллионов рублей.

Район нахождения «Айкишуна» закрыт для мореплавания. С мыса Маячного ведётся постоянное наблюдение за судном. Ситуация находится на контроле в региональном Центре управления кризисными ситуациями, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.