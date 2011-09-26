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Posted 26 сентября 2011, 00:29

Published 26 сентября 2011, 00:29

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

На Командорских островах отреставрированы памятники экспедиции Витуса Беринга

26 сентября 2011, 00:29
Неделю назад в камчатском селе Никольское отпраздновали две юбилейные даты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты министерства культуры Камчатского края провели обследование состояния объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Алеутского муниципального района.

На государственную охрану и учёт на Командорах поставлено два объекта культурного наследия: памятник Витусу Берингу в селе Никольском и стоянка его экспедиции Беринга Витуса в 1741-1742 годах в бухте Командора.
В этом году краевым министерством культуры при содействии администрации Алеутского муниципального района и ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» проведены специализированные работы по сохранению объектов культурного наследия в Алеутском муниципальном районе (ремонт постамента, благоустройство территории).
Напомним, что 17-18 сентября в райцентре селе Никольском состоялись праздничные мероприятия, посвященные 270-летию Второй Камчатской экспедиции и 185-летию основания села. Также состоялось торжественное открытие мемориала - Пушки пакетбота Святой Петр, ставшеё символом великого открытия российских мореплавателей.
Пушки пакетбота «Святой Пётр» два столетия пролежали под слоем песка в бухте Командор. Всего их было 14. Первое орудие было вывезено в 1940 году и установлено возле краеведческого музея Петропавловска-Камчатского. Ещё две пушки нашли в 1946 году, вывезли на собачьих упряжках и через 10 лет были подарены правительству Дании, родине Витуса Беринга. В 1981 году археологи обнаружили ещё семь пушек, три из которых Алеутский краеведческий музей выделил для экспозиции мемориала, создателем которого выступил художник, житель села Никольское Сергей Пасенюк.
Пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.
Фото Виктора Гуменюка.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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