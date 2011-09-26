В приморской глубинке восстановлена связь с "большой землей"

ВЛАДИВОСТОК. 26 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Под Дальнегорском восстановили рухнувший мост.

Примерно месяц назад выше из строя мост в селе Краснореченский Дальнегорского района Приморья, который ведет к местной поликлинике, отделению «Скорой помощи» и интернату для пожилых людей.

Эти учреждения отделены от жилого массива села руслом реки Рудная и мост им жизненно необходим. Однако прослуживший более 12 лет настил моста обветшал, и въехавший на мост большегрузный автомобиль просто продавил сопревшие доски.

Решить проблему помог предприниматель Г.Н. Герасимов. По договоренности с главой Дальнегорского округа Геннадием Крутиковым он предоставил пиломатериал, лиственичные брусья и доски и рабочих, которые в течение нескольких дней восстановили настил моста. На прошлой неделе Григорий Михайлович выехал в Краснореченский, чтобы лично проверить качество выполненных работ и поблагодарить предпринимателя за оперативную помощь, - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на dalnegorsk.ru.