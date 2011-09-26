vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2011, 21:51

Published 25 сентября 2011, 21:51

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

В приморской глубинке восстановлена связь с "большой землей"

25 сентября 2011, 21:51
Теперь сельчане могут получить медицинскую помощь без риска для жизни

ВЛАДИВОСТОК. 26 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Под Дальнегорском восстановили рухнувший мост.
Примерно месяц назад выше из строя мост в селе Краснореченский Дальнегорского района Приморья, который ведет к местной поликлинике, отделению «Скорой помощи» и интернату для пожилых людей.
Эти учреждения отделены от жилого массива села руслом реки Рудная и мост им жизненно необходим. Однако прослуживший более 12 лет настил моста обветшал, и въехавший на мост большегрузный автомобиль просто продавил сопревшие доски.
Решить проблему помог предприниматель Г.Н. Герасимов. По договоренности с главой Дальнегорского округа Геннадием Крутиковым он предоставил пиломатериал, лиственичные брусья и доски и рабочих, которые в течение нескольких дней восстановили настил моста. На прошлой неделе Григорий Михайлович выехал в Краснореченский, чтобы лично проверить качество выполненных работ и поблагодарить предпринимателя за оперативную помощь, - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на dalnegorsk.ru.

Фото: dalnegorsk.ru.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика