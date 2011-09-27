vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября 2011, 04:21

Published 27 сентября 2011, 04:21

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

60-летний педофил получил на Камчатке 8 лет лишения свободы

27 сентября 2011, 04:21
Он совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Камчатский краевой суд оставил в силе приговор в отношении жителя города Вилючинска, осужденного за развратные действия, совершённые в отношении малолетней.
Приговором Вилючинского городского суда от 11 августа он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста).
Развратнику было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, с возложением определенных обязанностей.
Как установил суд, в феврале 60-летний подсудимый в дневное время суток по пути следования домой встретил 8-летнюю девочку. Под предлогом сделать её счастливой, он пригласил девочку домой, где совершил в отношении неё развратные действия.
Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в Камчатский краевой суд. В кассационной жалобе он просил отменить приговор, указывая на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, оговор его потерпевшей, свидетелями.
Рассмотрев материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы и дополнений к ней, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для отмены судебного решения и оставила приговор в силе, как законный, обоснованный и справедливый.
Приговор вступил в законную силу.
Татьяна Сахно, пресс-секретарь Камчатского краевого суда.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика