60-летний педофил получил на Камчатке 8 лет лишения свободы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Камчатский краевой суд оставил в силе приговор в отношении жителя города Вилючинска, осужденного за развратные действия, совершённые в отношении малолетней.

Приговором Вилючинского городского суда от 11 августа он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста).

Развратнику было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, с возложением определенных обязанностей.

Как установил суд, в феврале 60-летний подсудимый в дневное время суток по пути следования домой встретил 8-летнюю девочку. Под предлогом сделать её счастливой, он пригласил девочку домой, где совершил в отношении неё развратные действия.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в Камчатский краевой суд. В кассационной жалобе он просил отменить приговор, указывая на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, оговор его потерпевшей, свидетелями.

Рассмотрев материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы и дополнений к ней, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для отмены судебного решения и оставила приговор в силе, как законный, обоснованный и справедливый.

Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Сахно, пресс-секретарь Камчатского краевого суда.