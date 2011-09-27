Готовность Магаданской ТЭЦ к зиме проверит специальная комиссия

Как сообщил «Восток-Медиа» Виктор Поцелуйко, Магаданская ТЭЦ без проблем получит разрешение на работу в осеннее - зимний период. Сотрудники теплоэлектроцентрали уделили максимум внимания подготовке оборудования к зиме – были отремонтированы второй, пятый, шестой и седьмой котлоагрегаты, а также для надёжного и бесперебойного снабжения магаданцев теплом и горячей водой отремонтированы тепломагистрали. На станцию своевременно завозится топливо, теплоходу «Золотая Колыма» осталось доставить 103 тыс. тонн угля. Завоз идет без срыва графика поставки.

Своеобразный экзамен сейчас сдает и другой филиал «Магаданэнерго» – Западные электрические сети. Комиссия проверяет готовность ЛЭП и подстанций Оймяконского улуса Якутии к несению максимума нагрузок зимой.

Другие филиалы акционерного общества уже прошли проверку. Восточным, Южным, Центральным электрическим сетям и Аркагалинской ГРЭС уже выданы акты готовности к зиме.

Большая проверка предстоит и «Магаданэнерго» в целом. В начале октября готовность акционерного общества к предстоящему осенне-зимнему периоду проверят специалисты из Минэнерго и РАО энергетические системы Востока. По итогам работы комиссии, «Магаданэнерго» получит паспорт готовности, в подтверждение того, что акционерное предприятие выполнило все необходимые условия для обеспечения надежного и стабильного энергоснабжения жителей, сообщает пресс-центр энергокомпании.

