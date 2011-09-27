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Posted 27 сентября 2011, 01:03

Published 27 сентября 2011, 01:03

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

Готовность Магаданской ТЭЦ к зиме проверит специальная комиссия

27 сентября 2011, 01:03
По итогам смотра станция получит паспорт готовности

МАГАДАН. 27 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В течение недели комиссия «Магаданэнерго» под руководством главного инженера Виктора Поцелуйко будет оценивать уровень подготовки Магаданской ТЭЦ к зиме. Прежде всего, специалисты проверят готовность оборудования к несению максимума нагрузок, качество и своевременное выполнение ремонтных работ. Экзамен ждет не только котлы, турбины и прочие агрегаты. На противоаварийной тренировке комиссия оценит способность персонала ТЭЦ оперативно выявлять и устранять неполадки в работе оборудования станции. По итогам масштабной проверки комиссия Магаданская ТЭЦ получит акт готовности.

Как сообщил «Восток-Медиа» Виктор Поцелуйко, Магаданская ТЭЦ без проблем получит разрешение на работу в осеннее - зимний период. Сотрудники теплоэлектроцентрали уделили максимум внимания подготовке оборудования к зиме – были отремонтированы второй, пятый, шестой и седьмой котлоагрегаты, а также для надёжного и бесперебойного снабжения магаданцев теплом и горячей водой отремонтированы тепломагистрали. На станцию своевременно завозится топливо, теплоходу «Золотая Колыма» осталось доставить 103 тыс. тонн угля. Завоз идет без срыва графика поставки.
Своеобразный экзамен сейчас сдает и другой филиал «Магаданэнерго» – Западные электрические сети. Комиссия проверяет готовность ЛЭП и подстанций Оймяконского улуса Якутии к несению максимума нагрузок зимой.
Другие филиалы акционерного общества уже прошли проверку. Восточным, Южным, Центральным электрическим сетям и Аркагалинской ГРЭС уже выданы акты готовности к зиме.
Большая проверка предстоит и «Магаданэнерго» в целом. В начале октября готовность акционерного общества к предстоящему осенне-зимнему периоду проверят специалисты из Минэнерго и РАО энергетические системы Востока. По итогам работы комиссии, «Магаданэнерго» получит паспорт готовности, в подтверждение того, что акционерное предприятие выполнило все необходимые условия для обеспечения надежного и стабильного энергоснабжения жителей, сообщает пресс-центр энергокомпании.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Якутия
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