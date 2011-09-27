Губернатор Приморья принял участие в съезде партии "Единая Россия"

ВЛАДИВОСТОК. 27 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В Москве состоялся первый этап XII Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». В мероприятиях съезда приняла участие делегация Приморского края во главе с губернатором Сергеем Дарькиным.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, первый день работы съезда почти полностью был посвящен обсуждению положений Народной программы, подготовленной партией вместе с Общероссийским народным фронтом. Делегаты и гости съезда детально обсудили программные тезисы на шести секциях: «Гражданское общество: партнерство и справедливость», «Социальная политика: к новым стандартам», «Новая экономика», «Народ против коррупции», «ЖКХ: перспективы развития» и «Продовольственная безопасность - основа развития страны».

На съезде выступил и председатель правительства Владимир Путин с докладом, где обозначил приоритеты социально-экономического развития России, а также сообщил о положительных итогах социально-экономического развития. Так, сегодня в стране уровень безработица ниже, чем был до кризиса, реальные доходы граждан за счёт увеличения пенсий, пособий и зарплаты в бюджетной сфере даже в самый пик кризиса росли. На 45 процентов выросла пенсия. Третий год подряд инфляция находится на минимальных значениях за всю историю современной России.

По словам Владимира Путина, «экономика уверенно восстанавливается, и это наша общая победа». А рост экономики, повышение производительности труда должны, в свою очередь, должны вести к адекватному повышению достатка людей.

Отметим, в Приморье отмечаются позитивные социально-экономические показатели. Так, уровень безработицы на сегодняшний день составляет 2 процента. 112 процентов - рост заработной платы, которая на сегодняшний день составляет 23800 рублей. Уровень инфляции – 104,2 процента.

На съезде было принято решение о том, что список кандидатов в депутаты Государственной Думы возглавит президент России Дмитрий Медведев, а в президенты «Единая Россия» будет выдвигать своего лидера премьер-министра Владимира Путина.

Как отмечает губернатор Сергей Дарькин, партией «Единая Россия» и правительством сделано многое для Приморского края. «Благодаря этой поддержке выделены огромные средства на развитие Владивостока и юга Приморского края в рамках саммита АТЭС-2012. В том числе на такой значимый для приморцев проект, как строительство ДВФУ», - сказал Сергей Дарькин.

По мнению губернатора, особенно важно, чтобы в партии были люди, которые всегда помогали Приморью: «В этом случае будет продолжена политика поддержки Приморского края и всего Дальнего Востока со стороны Партии».

Губернатор также сообщил, что «федеральный масштаб Приморья» отмечает первый вице–премьер правительства России Игорь Шувалов. По словам первого вице-премьера, «Приморский край заслуживает особого внимания федерального центра, после стольких лет отсутствия оно появилось. Мы должны сейчас сделать все, чтобы Приморье стало комфортным для проживания и реализации профессиональных планов. Вот сейчас мы заканчиваем все инфраструктурные проекты: к саммиту будут построены мосты, дороги, университет. Уже вводим в эксплуатацию очистные сооружения. Все это делается для того, чтобы людям жилось лучше».