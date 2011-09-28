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Posted 28 сентября 2011, 05:39

Published 28 сентября 2011, 05:39

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

Обзор газеты "Аргументы неделi. Приморье" за 29 сентября

28 сентября 2011, 05:39
Читайте в свежем номере

ВЛАДИВОСТОК. 28 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В свежем номере газеты «Аргументы неделi. Приморье» за 29 сентября вы прочитаете:

- Будут ли приморцы-льготники сполна обеспечены лекарствами? В Приморском крае примерно 160 тысяч человек имеют статус федеральных льготников. Вопрос об обеспечении их необходимыми лекарствами обсуждался на заседании Общественного совета при краевом управлении Росздравнадзора. Подробности – в свежем номере еженедельника в четверг, 29 сентября.
- В рамках международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который в сентябре проходил во Владивостоке, Приморье посетила одна из самых знаменитых актрис мира - оскароносная Лайза Миннелли. Лайза прибыла не одна, а вместе со своим ближайшим другом, почетным гостем конкурса Роком Бриннером. О дружбе в Голливуде, секретах кинематографической жизни и впечатлениях от первого визита в Приморье Лайза и Рок рассказали «Аргументам неделi. Приморье».
- Кроме того, как обычно на страницах «Аргументов неделi. Приморье» - гороскоп, составленный астрологом Александром Ремпелем специально для жителей края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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