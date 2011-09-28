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Posted 28 сентября 2011, 05:37

Published 28 сентября 2011, 05:37

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

В Благовещенске открылась фотовыставка "Два берега одной реки"

28 сентября 2011, 05:37
На ней представлены работы оператора ГТРК "Амур" Василия Артемчука

БЛАГОВЕЩЕНСК. 28 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Два берега одной реки, запечатленные в кадре. В Амурском областном краеведческом музее открылась фотовыставка работ оператора ГТРК «Амур» Василия Артемчука.
Около 80-ти фотографий, посвященных жизни Приамурья и Поднебесной. Портретные и пейзажные не постановочные снимки, герои которых – обычные жители – россияне и китайцы, а также высокопоставленные лица. «Два берега одной реки» – третья персональная выставка Василия Артемчука.
«Когда экспозицию развешивали, хотели сделать отдельно стену «Россия», отдельно – «Китай», и в итоге пришли к выводу, что лучше все это смешать, чтобы не было никаких границ», – отмечает автор.

Фото ГТРК «Амур»
ип

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Амурская область
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