ДРСК снабжает электроэнергией объекты "Пушкинской депрессии" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Филиал «ДРСК» «Приморские электрические сети» завершил комплексное опробование электрической подстанции 110/10 кВ «Казармы» в Надежденском районе и полностью готов к подключению потребителей.

Как сообщил ведущий специалист по связям с общественностью филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» Евгения Левада, подстанция «Казармы» предназначена для электроснабжения насосной станции четвертого подъема водовода («Красные казармы»), сооружаемого для нужд города Владивостока и острова Русский. Строительство энергообъкета началось в сентябре прошлого года и в настоящее время полностью завершено. После удачного проведения пуско-наладочных работ и необходимости подачи электроснабжения на объекты водоснабжения «Пушкинской депрессии» электрическая подстанция была включена в работу. Ввод объекта для комплексного опробования проводится в установленные сроки, утвержденные ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития» и Министерством энергетики Российской Федерации.

На подстанции установлено современное оборудование отечественных и зарубежных производителей. От подстанции «Западная» до подстанции «Казармы» были построены заходы линий электропередачи 110 кВ протяженностью 7 километров. На энергообъекте установлены два силовых трансформатора мощностью 10 МВА каждый.

- После оформления прав на земельные участки и получения положительного заключения госэкспертизы намечен официальный ввод в эксплуатацию подстанции, - отмечает первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала «ДРСК» «Приморские электрические сети» Сергей Корчемагин. – Этот вопрос находится на контроле администрации Приморского края и будет решен до начала отопительного сезона.

В ближайшее время под напряжение будет поставлена еще одна подстанция в Надежденском районе – «Пушкинская» 110/35/10 кВ, которая будет обеспечивать электроэнергией насосные станции Раздольненского участка Пушкинского месторождения подземных вод.

- Напомним, что объекты строятся в рамках реализации мероприятий по подготовке к саммиту АТЭС в 2012 году под контролем Министерства регионального развития и администрации Приморского края. Оба энергообъекта возводятся за счет средств ОАО «ДРСК». Всего в перечень объектов саммита АТЭС-2012 включено 14 объектов «Дальневосточной распределительной сетевой компании» общей стоимостью 2 миллиарда 850 миллионов рублей. В рамках реализации мероприятий ОАО «ДРСК» необходимо реконструировать и построить более 72 километров линий электропередачи – 35-110 кВ, ввести 221 МВА трансформаторной мощности.