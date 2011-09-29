Хабаровчан просят помочь убрать город

ХАБАРОВСК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Общегородской субботник пройдет в Хабаровске 1 октября. Он запланирован в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Хабаровска, основной фронт работ по округам определили на заседании штаба.

Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Андрей Волокжанин обратил внимание глав округов на то, что кроме основных работ по очистке территорий, надо усилить контроль за содержанием контейнерных площадок в частном секторе, а также надворных туалетов в ветхом жилом фонде.

В общегородской генеральной уборке будет занято около 28 тысяч хабаровчан.

В комитетах по управлению округами краевого центра прошли штабы с участием руководителей предприятий, организаций, торговых центров, ГСК, школ, высших и средних учебных заведений.

Были сформированы планы по благоустройству и очистке районов с указанием адресов, видов и объемов работ.

Только в одном Железнодорожном округе на генеральную уборку выйдут 7 тысяч человек, закуплено 8 тысяч пакетов, 2 тысячи пар перчаток. Предположительно в ходе субботника от мусора и листвы очистят 100 тысяч кв.м. газонов, приведут в порядок 190 дворов.

В Железнодорожном округе для сбора мешков с мусором привлечено 4 дополнительных самосвала, а бригады муниципального предприятия «Спецавтохозяйство по санитарной очистке» получили 660 талонов на вывоз 240 тон твердых бытовых отходов.

Всего на субботник выйдет около 400 единиц техники.

Будет отремонтировано 17 дворовых спортивных площадок, из них 13 - в Южном округе.

Бригады школьников, представителей ГСК уберут 72 бесхозные территории, ликвидируют стихийные свалки, а также продолжат очистку столбов, светофоров и фасадов зданий от рекламных объявлений.

А коллективы предприятий займутся уборкой прилегающих к зданиям территорий. Особое внимание уделят озеленению Хабаровска. Городские и районные службы высадят на улицах и бульварах 280 саженцев деревьев.

Задел общегородскому субботнику был дан еще в начале сентября, весь месяц жители округов принимали участие в «санитарных пятницах».

Наводили порядок на улицах и во дворах, очищали чердаки и подвалы жилых домов.

Комиссией уже рассмотрено несколько сотен протоколов, нарушителям выписаны штрафы.

Следующий общегородской осенний субботник состоится в краевом центре 15 октября.