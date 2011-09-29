Сергей ЛУГОВСКОЙ, первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края

- Сейчас, в преддверии выборов, председатель правительства РФ Владимир Путин заявил, о том, что сроки увеличения тарифов на услуги ЖКХ переносятся с 1 января на 1 июля и рост его не должен превышать уровень инфляции. На ваш взгляд, это просто предвыборный ход, или все-таки в этом есть и другой смысл?

- Наверное, наступил такой момент, когда индекс повышения тарифов уже превысил возможности наших людей оплачивать их. Так что это просто требование времени, не могут тарифы расти бесконечно. Безусловно, тут и момент выборов тоже нельзя исключать, здесь, я думаю, люди ситуацию понимают.

И все-таки главная задача – поставить заслон безудержному росту тарифов на услуги. Ко мне, как депутату, моим коллегам по краевой думе люди постоянно обращаются с вопросами по росту тарифов. Порой они просто не в состоянии разобраться, из чего эти тарифы складываются. А те, кто повышает эти тарифы, не заинтересованы в том, чтобы люди понимали, чтобы все было прозрачно, потому что они, наоборот, заинтересованы в том, чтобы тарифы были повыше. В ходе праймериз, создания Народной программы, мероприятий, которые в последнее время проводил Общероссийский народный фронт, эта тема была одной из основных, и было бы неверно, если бы руководители страны и правящей партии оставили этот момент без внимания. Так что решение принято с учетом мнения многих избирателей.

И в прошлые годы пытались регулировать предельные индексы, ваши читатели, наверное, помнят, что предельный индекс не должен был превышать 15 процентов.

Вот и наша депутатская временная комиссия по мониторингу роста стоимости услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства была создана для того, чтобы мы сами могли разобраться в ситуации, помогли нашим избирателям, простым потребителям понять, откуда у этих тарифов «ноги растут».

- Подробнее расскажите о целях и задача вашей комиссии.

- Целью создания временной комиссии было проведение мониторинга размера платежа за жилищно-коммунальные услуги, а ее главная задача – не допустить необоснованного роста тарифов для населения на услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Кроме девяти депутатов думы, вошедших в состав комиссии, в ее работе принимают участие с правом совещательного голоса представители правительства края, прокуратуры, Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю. К работе комиссии были привлечены Хабаровский краевой Совет ветеранов войны и труда, Хабаровский региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». Все они помогали собирать информацию от местных отделений этих организаций о конкретных случаях нарушений тарифной политики в сфере услуг ЖКХ, а также собирали копии платежных документов за услуги ЖКХ по муниципальным образованиям края. Причем, мы взяли для сравнения декабрь 2010 года и январь 2011 года.

Задачами комиссии являются мониторинг цен на услуги и анализ их себестоимости, решение точечных вопросов, проблем, которые есть в каждом районе края, выработка предложений по решению наиболее острых вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе подготовка предложений по внесению изменений в краевые и федеральные нормативные правовые акты.

Конечно, людей интересует конкретное разбирательство по конкретному случаю, мы такие разбирательства вели, принимали конкретные меры. Но все-таки, учитывая то, что мы работаем в законодательном органе, мы во главу угла поставили цель: сделать так, чтобы все обычные потребители могли наглядно видеть всю работу органов ЖКХ, чтобы каждый шаг и действие их были прозрачны и понятны любому.

В этом смысле, я думаю, очень своевременным был проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», который мы рассматривали на заседании комиссии.

Главным нововведением этого документа стало то, что Министерство регионального развития Российской Федерации - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, создает официальный сайт в сети Интернет, предназначенный для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

На территориях, где отсутствует доступ к Интернету, информация будет публиковаться в официальных печатных изданиях в полном объеме, а также предоставляться на основании письменных запросов. Уверен, что этот путь приведет к тому, что деятельность организаций, которые осуществляют деятельность в сфере ЖКХ, станет более прозрачной.

- Вы упомянули о проверках. Думаю, что нашим читателям будет интересно, что в ходе их удалось вам выявить?

- Конечно, комиссия одной из важных своих задач видит в том, чтобы разбираться в конкретных случаях, проводить проверки и осуществлять контроль над работой органов жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе таких проверок были выявлены нарушения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. Что это за нарушения? Вот только некоторые из них: нарушался порядок расчета платы за коммунальные услуги (в основном электроснабжения), вызывало нарекания низкое их качество. Мы вскрыли факты, когда не производился перерасчет платы за отдельные виды коммунальных услуг, содержание и ремонт жилья. Более того, были примеры, когда услуги не оказывались вовсе, а плата за них получалась в полном размере. Этот перечень можно продолжать и продолжать.

В ходе заседаний комиссии мы анализировали информацию о мониторинге тарифов на услуги ЖКХ, рассматривали порядок расчета и взимания платы с граждан за потребленную электрическую энергию в местах общего пользования. Мы приглашали на свои заседания руководителей организаций и заслушивали информацию о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» Хабаровска, о тарифах

МУП «Спецавтохозяйство» Хабаровска на вывоз твердых бытовых отходов. Обсуждали деятельность ОАО «Хабаровсккрайгаз» по обслуживанию внутридомового газового оборудовании.

На одном из заседаний рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с неправомерным выставлением квитанций об оплате услуг ЖКХ управляющими компаниями ЗАО «Компания Дельта» и ООО «Триумф» в Комсомольске-на-Амуре.

Министерством ЖКХ края проведена проверка правомерности смены управляющей организации, одновременно в 36 многоквартирных домах. В ходе проверки установлено, что при проведении собраний по смене УО ЗАО «Компания «Дельта» на ООО «Управляющая компания «Триумф», были нарушены норма жилищного законодательства. Собрания фактически не проводились, отсутствуют документы, подтверждающие правомерность этих собраний, не соблюдены условия, порядок и сроки расторжения договоров управления многоквартирными домами, заключенных с ЗАО «Компания Дельта». Установлено что администрацией Комсомольска-на-Амуре не проводилась проверка правомерности смены управления в спорных многоквартирных домах. Выявлены нарушения при выборе ООО «Управляющая компания «Триумф», что позволяет сделать вывод о том,

что собственниками многоквартирных домов ООО «УК Триумф» в качестве управляющей организации не выбиралось, договор управления домами фактически не заключен. В результате было направлено обращение в прокуратуру Комсомольска-на-Амуре с просьбой проверить ситуацию по смене управляющей организации и в качестве надзорного правомочия направить иск в суд для защиты нарушенных прав значительного числа граждан, так как это нарушение приобрело особое общественное значение.

В качестве обеспечения по иску было предложено обязать Единый расчетно-кассовый центр Комсомольска-на-Амуре не производить выставление квитанций за жилищные услуги гражданам, проживающим в этих многоквартирных домах. Было подано 20 исков. Часть их удовлетворена, часть находится в кассационной инстанции, прокуратурой города обжалуются решения суда первой инстанции.

Мы привыкли говорить, что в сфере ЖКХ только одни недостатки, но ведь у нас немало положительных примеров таких компаний, целых поселений, где работа ведется и люди чувствуют, что деньги, которые вносят за услуги, используются рачительно и идут на общие нужды. В Амурске накоплен неплохой опыт. Как пример, можно привести и главу поселения Тополево, где многое делается именно для людей. И в поселке Лососина Советско-Гаванского района, где я работал главой, многие коммунальные и жилищные проблемы решаются, в том числе в рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Мы проанализировали то, как работа с жильцами многоквартирных домов ведется в городе Амурске. Там в местных органах печати давались разъяснения об изменении оплаты за коммунальные ресурсы в связи с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета.

Кстати, мы убедились, что при установке общедомовых приборов учета часто выявляются нарушения. Жители многоквартирных домов, сами того не ведая, оплачивают коммунальные услуги многочисленных магазинов и офисов, которые располагаются на первых этажах.

- Хотелось бы, чтобы вы остановились на этом подробнее, поскольку проблема оплаты за общедомовые нужды становится для людей актуальней с каждым днем.

- Вопрос об оплате общедомовых нужд появился с того самого времени, когда была поставлена задача установить во всех домах приборы учета. Оказалось, что порой плата за общедомовые нужды превышает плату за потребленную энергию внутри квартиры. На последнем правительственном часе в Законодательной думе края мы слушали министра жилищно-коммунального хозяйства края Анатолия Литвинчука. Он отметил, что примерно в 30 процентов случаев – это несанкционированное подключение магазинов, гаражей, офисных помещений и после проверки эта проблема отпадает сама собой. Вторая проблема – это воровство за счет тех лиц, которые не имеют приборов учета, или, имея приборы учета, «перекручивают» показания счетчиков. Таких случаев в проверенных домах примерно 10-15 процентов. Еще один момент, который влияет на общедомовые нужды – это ветхость сетей.

Данные, полученные нашей комиссией, практически от этого не отличаются. Поэтому, говоря об Амурске, я не могу не сказать, что в этом городе делается немало: выявляются и выполняются работы по отсоединению от внутридомовых сетей электропитания встроенных в многоквартирные дома магазинов, аптек и других объектов инфраструктуры.

Так, в ходе обследований многоквартирных домов было выявлено 78 таких подключений. Конечно, меры приняты, и результаты не преминули сказаться: люди стали платить в разы меньше за общедомовые нужды.

Положительным, является еще и то, что сами собственники жилых помещений в многоквартирных домах Амурска стали активнее. Так в адрес комиссии поступили предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, по улучшению работы управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

Один из наиболее острых вопросов - порядок начисления оплаты за электроснабжение. Платежные документы, предъявляемые ОАО «ДЭК» для оплаты потребителям не за фактическое потребление электроэнергии в соответствии с правилами, а с плановыми поквартальными начислениями, так называемые «пакетные квитанции», вводили в заблуждение потребителей. Чтобы понять порядок расчета и оформления платежных документов, необходимо обладать специальными знаниями!

В рамках работы нашей комиссии во взаимодействии с ОАО ДЭК и представителями управляющих организаций по обращениям граждан

Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре, Совета депутатов Горненского городского поселения Солнечного района были проведены проверки подключения сторонних организаций к общедомовым приборам учета электроэнергии. Установлены хищения, бездоговорное потребление электроэнергии физическими и юридическими лицами, подключение гаражей и иных объектов. По итогам проверок были приняты решения по установке индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии. Определены сроки приведения в надлежащее состояние внутридомовых электрических сетей.

Нашей комиссией были даны рекомендации об устранении наиболее типичных нарушений органам местного самоуправления края, филиалу «Хабаровскэнергосбыт» ОАО «ДЭК», исполнителям коммунальных услуг -управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам.

К нам на заседания комиссии приходили просто инициативные люди. Конечно, без энтузиастов любое дело стопорится. И мы понимаем, пусть их мало, но они есть. В связи с обращением инициативной группы граждан Северного округа Хабаровска был рассмотрен вопрос о создании общественной организации, объединяющей инициативные группы многоквартирных домов краевого центра, находящихся на обслуживании управляющих компаний. Даны разъяснения представителями министерства ЖКХ края и администрации Хабаровска, проведены консультационные встречи.

Не могу не отметить, что внимание к проблемам ЖКХ со стороны субъектов Российской Федерации, в том числе и нашей думы, способствовало внесению изменений в ряд федеральных нормативных правовых актов.

Постановлением Законодательной Думы края постоянному комитету по законности и социальной защите населения было предписано подготовить обращение к депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации от Хабаровского края. Суть его - инициировать рассмотрение в Государственной Думе вопрос о внесении изменений в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливающих право собственников помещений в многоквартирном доме использовать смешанную форму управления многоквартирным домом, в части предоставления коммунальных услуг, заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями в части содержания и ремонта общего имущества. То есть, субъекты «дали ускорение» центру.

Как следствие, 4 июня был принят федеральный закон, которым в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, направленные на упорядочение деятельности по управлению многоквартирными домами, органам государственной власти субъектов предоставлены дополнительные полномочия в данной области.

Поскольку этот закон новый и многие наши земляки не знакомы еще с ним, позволю себе подробнее остановиться на некоторых нюансах.

Этим законом решен ряд проблем, в том числе тех, которые являлись предметом рассмотрения комиссии. Так, в нем закреплена норма, согласно которой управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности - услугах, выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости.

Теперь на региональные органы жилинспекции возложены обязанности по проверке соответствия устава ТСЖ требованиям законодательства, правомерности принятия решений о создании ТСЖ, избрания членов и председателя правления товарищества, а также, исходя из заявлений собственников, по проверке правомерности принятия решения о выборе управляющей компании, а также правомерности утверждения условий этого договора и его заключения. Также нововведения коснулись и полномочий органов местного самоуправления – теперь органы местного самоуправления обязаны провести проверку при получении обращения жильца на неправомерные действия управляющей организации и, если жалоба является обоснованной, созвать собрание собственников помещений с целью расторгнуть договор управления. Введены прямые расчеты - жильцы вправе вносить плату за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающей организации на основании решения общего собрания. Однако ТСЖ и управляющая организация по-прежнему остаются исполнителями коммунальных услуг. Фактически их обязательства перед ресурсоснабжающей организацией исполняют третьи лица - жильцы. Следовательно, меняется лишь порядок расчетов.

Сегодня члены комиссии внимательно «присматриваются» к тому, как нововведения реализуются на практике.

- Судя по всему, ваша временная комиссия рискует стать постоянной, ведь положение в ЖКХ сегодня нарастают, как снежный ком.

- Да дел, конечно, еще немало. Проанализировав наиболее острые и часто возникающие проблемы, проявляющиеся во взаимоотношениях участников рынка жилищно-коммунальных услуг, мы считаем необходимым уделить внимание ряду из них и предлагаем пути их разрешения, которые в настоящее время прорабатываются комиссией. Так, практика показывает, что на территориях, где контрольные функции органов власти недостаточны, а саморегулирование субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг на добровольной основе находится в зачаточном состоянии в него «вгрызаются» различные дельцы, предприятия «однодневки», представители теневой экономики и около криминальные структуры. Прослеживаются случаи рейдерских захватов, прямой обман населения путём выставления платежных документов собственникам помещений одновременно несколькими управляющими организациями за одну и ту же услугу. Таким образом, в начальной стадии формирования рынка, саморегулирование на добровольной основе в рамках федерального закона «О саморегулируемых организациях» в отрасли ЖКХ быстро себя исчерпывает.

Думается, что необходим отдельный федеральный закон

о саморегулировании в управлении многоквартирными домами, в котором следует предусмотреть обязательность членства управляющих организаций в саморегулируемой организации. В этом случае, исключение из членства СРО, а, равно как и отказ в принятии в члены СРО за несоответствие требованиям законодательству и нормативным документам, означает прекращения права заниматься подобным видом деятельности. В этом законе должны быть четко прописаны условия членства в СРО, исходя из социальной значимости отрасли, и контрольные функции государственных органов власти и органов муниципальных образований. Сейчас мы изучаем предложения субъектов РФ в данном направлении.

Следующая проблема – это договорные взаимоотношения между ресурсоснабжающими организациями и организациями управляющими МКД, ТСЖ и ЖСК, вызванные несовершенством правового регулирования и практикой применения Постановления Правительства РФ «Правила оказания коммунальных услуг гражданам».

Последние поправки к Жилищному кодексу и новые Правила

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» обострили проблему.

Поскольку, управляющие компании, являясь коммерческими структурами, экономически не заинтересованы в оказании коммунальных услуг потребителям и всячески уклоняются от заключения договоров на поставку ресурсоснабжающими организациями коммунальных ресурсов, во многих случаях, вопреки действующим нормативным документам, поставка коммунальных ресурсов и оказание коммунальных услуг потребителям осуществляются посредством суррогатных соглашений между поставщиками и управляющими организациями.

Поставщики вынуждены идти на подобные соглашения, чтобы, во-первых – иметь постоянные денежные поступления, во- вторых, уберечь управляющие организации от банкротства и стабилизировать рынок оказания коммунальных услуг потребителям.

Практика свидетельствует, что там, где поставщики заключили договора с управляющими организациями на поставку и приобретение коммунальных ресурсов для оказания коммунальных услуг потребителям в соответствии с Постановлением, все без исключения управляющие организации являются задолжниками перед поставщиками и находятся на грани банкротства или в стадии банкротства. Практически взыскать долги с управляющих организации не возможно из-за того, что они неплате6жеспособны и какого либо имущества не имеют.

Возможно, данную проблему можно разрешить, не увеличивая тариф, а через совершенствование методики расчёта тарифов путём выделения в их структуре из общей наценки на реализацию розничную наценку на предоставление коммунальной услуги для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК на выполнение ими функций администрирования, начисление и сбор платежей и покрытия рисков.

Поскольку, коммунальный ресурс реализуется потребителям через управляющие организации, ТСЖ и ЖСК, то ресурсоснабжающие организации расчёт с ними производят по тарифу за минусом розничной наценки на реализацию, а управляющие организации, ТСЖ И ЖСК производят расчёт с потребителями по полному тарифу, при этом управляющим организациям не нужно делать дополнительных накруток на них путём увеличения платы за техническое содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Законодательством РФ предусмотрена не только обязанность собственников помещений обеспечивать надлежащее содержание дома, своевременно вносить платежи за услуги управляющих организаций, но и право учета и контроля за их деятельностью в части своевременного, качественного и объёме выполненных работ, предусмотренных договором управления.

К сожалению, реализация этих прав и обязанностей затруднительна.

Для оценки правомерности, своевременности и качества выполненных управляющей организацией, необходимо иметь минимальные технические познания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отсутствие этих знаний и наличие противоречий в законодательстве провоцирует частые обращения граждан с жалобами в различные инстанции на действия или бездействия исполнителей жилищно-коммунальных услуг.

На наш взгляд, реализация проекта «Управдом», инициированный «Единой Россией», позволит сформировать «институт» квалифицированных управляющих и ответственных собственников, будет способствовать переходу от системы эксплуатации к системе управления многоквартирными домами.

Хотелось бы, чтобы для реализации проекта, появилась возможность оплатить подготовку специалистов – «Управдомов» из федерального бюджета, определить ВУЗы которые имеют возможность таких специалистов обучать, а не определять их по конкурсу лишь бы сэкономить деньги, решить вопрос трудоустройства управдомов законодательно. При этом управдом мог бы совмещать профессиональную нагрузку с общественной – быть председателем совета дома, иначе институт председателей советов не приживется.

Источником средств на оплату труда управдома могла бы стать некая часть от оплаты за техническое обслуживание, так как у управляющих компаний с появлением профессиональных управдомов расходы на управление домами уменьшатся.

На начальном этапе можно обойтись программой обучения на 240 часов, как предложено в проекте, но параллельно нужно решить вопрос более длительного и основательного обучения на базе ВУЗов. В Хабаровске, например, ТОГУ, имеющий опыт подготовки инженеров, специалистов по городскому хозяйству.

Проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве еще хватает. Но ситуация небезнадежна. Там, где люди проявляют инициативу, там и результат есть. И потому наша комиссия свою работу продолжит.