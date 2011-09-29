vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2011, 03:59

Published 29 сентября 2011, 03:59

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

ТТК запустил в эксплуатацию сеть зоновой связи в Хабаровском крае

29 сентября 2011, 03:59
Инвестиции в проект составили 4,3 млн рублей

ХАБАРОВСК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, сообщает о запуске в коммерческую эксплуатацию сети фиксированной зоновой телефонной связи в Хабаровском крае. Инвестиции в проект составили 4,3 млн рублей, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу компании.
ТТК-Дальний Восток (ТТК-ДВ), региональное предприятие Компании ТТК, построил узел зоновой телефонной связи в Хабаровске и организовал 17 точек присоединения сетей фиксированной телефонной связи в городских округах и муниципальных районах Хабаровского края. Также ТТК-ДВ обеспечил присоединение к собственному узлу зоновой телефонной связи сетей всех действующих в крае операторов дальней связи.
Запуск сети зоновой телефонной связи в Хабаровском крае, наряду с существующими сетями местной и дальней связи ТТК, позволит компании предоставлять все виды услуг фиксированной телефонии – местной, зоновой, междугородной и международной – без аренды инфраструктуры других операторов.
«ТТК-ДВ предоставляет услуги телефонной связи предприятиям, государственным организациям и жителям Хабаровского края. Запуск сети зоновой связи позволит компании пропускать значительные объемы голосового трафика через собственную сеть, что позитивно отразится на стоимости тарифов для клиентов и конечных пользователей», – отметил коммерческий директор ТТК- Дальний Восток Алексей Сидоренко.
ТТК имеет собственные сети зоновой телефонной связи в 15-ти субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Курганской, Иркутской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика