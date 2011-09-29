ТТК запустил в эксплуатацию сеть зоновой связи в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, сообщает о запуске в коммерческую эксплуатацию сети фиксированной зоновой телефонной связи в Хабаровском крае. Инвестиции в проект составили 4,3 млн рублей, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу компании.

ТТК-Дальний Восток (ТТК-ДВ), региональное предприятие Компании ТТК, построил узел зоновой телефонной связи в Хабаровске и организовал 17 точек присоединения сетей фиксированной телефонной связи в городских округах и муниципальных районах Хабаровского края. Также ТТК-ДВ обеспечил присоединение к собственному узлу зоновой телефонной связи сетей всех действующих в крае операторов дальней связи.

Запуск сети зоновой телефонной связи в Хабаровском крае, наряду с существующими сетями местной и дальней связи ТТК, позволит компании предоставлять все виды услуг фиксированной телефонии – местной, зоновой, междугородной и международной – без аренды инфраструктуры других операторов.

«ТТК-ДВ предоставляет услуги телефонной связи предприятиям, государственным организациям и жителям Хабаровского края. Запуск сети зоновой связи позволит компании пропускать значительные объемы голосового трафика через собственную сеть, что позитивно отразится на стоимости тарифов для клиентов и конечных пользователей», – отметил коммерческий директор ТТК- Дальний Восток Алексей Сидоренко.

ТТК имеет собственные сети зоновой телефонной связи в 15-ти субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Курганской, Иркутской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях.

