vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2011, 04:46

Published 29 сентября 2011, 04:46

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

Во Владивостоке заканчивают монтаж новой системы канализации

29 сентября 2011, 04:46
После завершения работ система водоотведения будет работать на полную мощность

ВЛАДИВОСТОК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Компании-подрядчики начали монтировать еще 4 модульные канализационно-насосные станции (КНС) в Центральном планировочном районе Владивостока. После завершения работ система водоотведения будет работать на полную мощность.
Как сообщили в «Приморском водоканале», работы по установке КНС согласованы с процессом наращивания активного ила на Центральных очистных: по мере увеличения его объема подключается все большее число потребителей. Ранее в Центральном районе смонтировано 3 модульных КНС, еще 2 – в работе. Также построена мощная стационарная КНС №2 в Устье Второй Речки. Все вместе они обеспечат движение хозяйственно-бытовых стоков к очистным сооружениям.
Всего во Владивостоке будет работать более 30 КНС, большая часть которых – модульные. Их главное преимущество - возможность быстрой установки. В отличие от станций старого образца они не требуют строительства капитальных зданий, достаточно прочного фундамента в основании.
Современные модульные станции полностью автоматизированы. Технологические процессы регулируются точной электроникой, а показатели работы оборудования в режиме реального времени передаются дежурному диспетчеру. Мощность станций – от 8 до 35 тысяч кубометров в сутки.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика