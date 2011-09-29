Во Владивостоке заканчивают монтаж новой системы канализации

ВЛАДИВОСТОК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Компании-подрядчики начали монтировать еще 4 модульные канализационно-насосные станции (КНС) в Центральном планировочном районе Владивостока. После завершения работ система водоотведения будет работать на полную мощность.

Как сообщили в «Приморском водоканале», работы по установке КНС согласованы с процессом наращивания активного ила на Центральных очистных: по мере увеличения его объема подключается все большее число потребителей. Ранее в Центральном районе смонтировано 3 модульных КНС, еще 2 – в работе. Также построена мощная стационарная КНС №2 в Устье Второй Речки. Все вместе они обеспечат движение хозяйственно-бытовых стоков к очистным сооружениям.

Всего во Владивостоке будет работать более 30 КНС, большая часть которых – модульные. Их главное преимущество - возможность быстрой установки. В отличие от станций старого образца они не требуют строительства капитальных зданий, достаточно прочного фундамента в основании.

Современные модульные станции полностью автоматизированы. Технологические процессы регулируются точной электроникой, а показатели работы оборудования в режиме реального времени передаются дежурному диспетчеру. Мощность станций – от 8 до 35 тысяч кубометров в сутки.