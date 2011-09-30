ГИБДД приглашает жителей Владивостока на праздник

ВЛАДИВОСТОК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В предстоящую субботу, 1 октября, на территории края пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилых людей (дата была утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990г.).

В целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам пожилых участников дорожного движения Госавтоинспекцией Приморского края запланировано проведение социально значимых акций, направленных на повышение безопасности данной категории граждан, а также разъяснительная работа по наиболее актуальным вопросам деятельности ГИБДД.

Так, 1 октября на территории Владивостока, по проспекту 100 лет Владивостоку, 103 (сквер краевого Дома молодёжи) пройдет встреча руководства Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю с жителями краевой столицы.

В мероприятии примут участие: и.о. начальника управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, начальник ГИБДД г. Владивостока, начальники отделов: дорожной инспекции, технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы.

Если у вас накопились вопросы по линии работы Госавтоинспекции Приморского края, приглашаем вас принять участие в данном мероприятии.

Также советуем взять с собой ребенка – помимо встречи запланирован показ спец. техники, стоящей на вооружении ГИБДД. Ребята смогут подержать в руках измерители скорости, «тонировки», сфотографироваться на фоне патрульных автомашин.

Начало мероприятий в 14.00. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.