Председатель Думы Владивостока поздравил горожан с Днем пожилых людей

ВЛАДИВОСТОК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В первый день октября во многих странах и у нас в России отмечается День пожилых людей. Дума города Владивостока поздравляет вас с этим прекрасным праздником! Он напоминает всем нам о том, сколь многим мы обязаны представителям старшего поколения, о долге сердца и совести перед ними, о наших семейных, национальных, культурных корнях и традициях.

Каждый четвертый житель краевого центра уже перешагнул черту пенсионного возраста. Среди этих горожан немало людей, чьими руками строился и украшался Владивосток, чьи имена – часть его славной истории. Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы и сегодня в строю, за доброжелательные советы, терпение, преданность Родине и желание приносить пользу обществу. Депутаты делают все возможное для того, чтобы обеспечить пожилым жителям города достойную старость.

Очень хочется, чтобы этот день все наши старшие земляки встретили в добром здравии и хорошем настроении, на праздничных встречах или в кругу семьи и своих друзей. Будьте здоровы, живите долго и счастливо, радуясь успехам детей и внуков, пусть осенняя пора, в которую вы вступили, будет светлой и спокойной.

Председатель Думы города Владивостока В.М. Розов

