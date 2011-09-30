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Posted 29 сентября 2011, 22:41

Published 29 сентября 2011, 22:41

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

Путин: цензура в Россию не вернется

29 сентября 2011, 22:41
Об этом премьер заявил на встрече с писателями

ВЛАДИВОСТОК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Глава российского правительства Владимир Путин на встрече с писателями заявил, что ратуя о свободе нельзя забывать о совести.

Тем самым премьер-министр прокомментировал выступление писательницы Татьяны Устиновой, которая выразила надежду, что цензура в России не вернется, и заявила, что выступает «за свободу с чистой совестью».
«Пускай у нас у всех будет максимальная свобода, но давайте при этом никогда не забывать про совесть», - пожелал премьер. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на информационный канал «Вести».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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