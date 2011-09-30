Путин: цензура в Россию не вернется

Тем самым премьер-министр прокомментировал выступление писательницы Татьяны Устиновой, которая выразила надежду, что цензура в России не вернется, и заявила, что выступает «за свободу с чистой совестью».

«Пускай у нас у всех будет максимальная свобода, но давайте при этом никогда не забывать про совесть», - пожелал премьер. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на информационный канал «Вести».

