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Posted 29 сентября 2011, 23:00

Published 29 сентября 2011, 23:00

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

В Арсеньеве стартовала краевая спартакиада инвалидов

29 сентября 2011, 23:00
"Инваспорт-2011" объединила 25 команд

ВЛАДИВОСТОК. 30 сентября. ВОСТОК-М ЕДИА - Арсеньев в очередной раз стал центром проведения спартакиады, которая объединила людей с ограниченными физическими возможностями. Сюда приехали 25 команд из разных муниципальных образований края.

На стадионе «Авангард» парад участников соревнований открыла команда Арсеньева – победительница спартакиады прошлого года. Спортсменов приветствовали представители администрации и думы города, управления по физической культуре и спорту Приморского края, местного отделения партии «Единая Россия», Федерации физической культуры и спорта инвалидов Приморского края. Выступавшие пожелали участникам спартакиады новых побед, здоровья и бодрости духа.
Флаги Российской Федерации и Приморского края подняла капитан арсеньевской команды, председатель городского общества инвалидов Евгения Семеновна Сильченко. Огонь спартакиады зажег арсеньевец Сергей Баканов, чемпион Восточной Европы, Дальнего Востока по пауэрлифтингу, победитель и призер краевых спартакиад среди спортсменов-инвалидов.
В течение четырех дней приморцы будут соревноваться по восьми видам спорта – стрельбе, шашкам, шахматам, легкой атлетике, пауэрлифтингу, настольному теннису, дартсу, плаванию. Состязания пройдут на различных спортивных площадках города, сообщftn пресс-служба администрации Приморского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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