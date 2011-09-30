В Арсеньеве стартовала краевая спартакиада инвалидов

На стадионе «Авангард» парад участников соревнований открыла команда Арсеньева – победительница спартакиады прошлого года. Спортсменов приветствовали представители администрации и думы города, управления по физической культуре и спорту Приморского края, местного отделения партии «Единая Россия», Федерации физической культуры и спорта инвалидов Приморского края. Выступавшие пожелали участникам спартакиады новых побед, здоровья и бодрости духа.

Флаги Российской Федерации и Приморского края подняла капитан арсеньевской команды, председатель городского общества инвалидов Евгения Семеновна Сильченко. Огонь спартакиады зажег арсеньевец Сергей Баканов, чемпион Восточной Европы, Дальнего Востока по пауэрлифтингу, победитель и призер краевых спартакиад среди спортсменов-инвалидов.

В течение четырех дней приморцы будут соревноваться по восьми видам спорта – стрельбе, шашкам, шахматам, легкой атлетике, пауэрлифтингу, настольному теннису, дартсу, плаванию. Состязания пройдут на различных спортивных площадках города, сообщftn пресс-служба администрации Приморского края.