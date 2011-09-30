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Posted 30 сентября 2011, 04:57

Published 30 сентября 2011, 04:57

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

В Благовещенске открыли еще один детский сад

30 сентября 2011, 04:57
180 малышей придут в новые группы в начале октября

БЛАГОВЕЩЕНСК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске открыли еще один детский сад. Здание на улице Соколовской, где раньше находился областной центр технического творчества, реконструировали около года. 180 малышей придут в новые группы в начале октября. Пришедшие поздравить новоселов губернатор и руководители города подарили коллективу садика компьютер.
Для гостей подготовили концерт и экскурсию – здание теперь соответствует всем требованиям СанПиНа. На реконструкцию область и город потратили порядка 60-ти миллионов рублей.
Всего с начала года в Приамурье под сады вернули 6 зданий. Областная очередь сократилась больше чем на 3 тысячи детей, порядка 11-ти тысяч еще ждут путевок.
В этом году только в Благовещенске дополнительно организуют 180 мест в уже действующих учреждениях, в следующем еще 500. Также в планах строительство двух новых зданий и частного детсада.

Фото ГТРК «Амур»

лз

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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