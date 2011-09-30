В Находке выберут "Мисс Геометрия-2011"

- Ты красивая и талантливая? Не пропускаешь ни одной клубной тусовки? Ты самая яркая, стильная и запоминающаяся девушка? Тогда мы ищем именно тебя!, - обращаются организаторы к претенденткам.

Победительница конкурса «Мисс Геометрия 2011»Находка станет лицом «Geometria.ru» в Находке в течение года и будет награждена главным подарком!

Принять участие в конкурсе могут только зарегистрированные пользователи портала «Geometria.ru» возрастом от 16 до 25 лет. Запись на кастинг проходит с 19 сентября по 8 октября по телефонам: .+7(924)-253-15-77 или +7(914)-672-91-85. 9 октября пройдет второй этап конкурса – фотосессия в купальниках. Затем на портале «Geometria.ru» откроется голосование. 21 октября по итогам голосования будут отобраны 10 лучших девушек, которые продолжат борьбу за титул «Мисс Геометрия 2011 Находка».

Победительница будет выбрана посредством голосования жюри в финале, который состоится 22 октября на праздновании дня рождения «Geometria.ru» - Находка.

