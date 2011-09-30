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Posted 30 сентября 2011, 04:58

Published 30 сентября 2011, 04:58

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

В Находке выберут "Мисс Геометрия-2011"

30 сентября 2011, 04:58
Конкурс красоты объявил портал "Geometria.ru"

ВЛАДИВОСТОК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Компания «MAXI-M - RED STAR» совместно с «Geometria.ru» объявляет регистрацию на конкурс Мисс Геометрия 2011 - Находка.

- Ты красивая и талантливая? Не пропускаешь ни одной клубной тусовки? Ты самая яркая, стильная и запоминающаяся девушка? Тогда мы ищем именно тебя!, - обращаются организаторы к претенденткам.
Победительница конкурса «Мисс Геометрия 2011»Находка станет лицом «Geometria.ru» в Находке в течение года и будет награждена главным подарком!
Принять участие в конкурсе могут только зарегистрированные пользователи портала «Geometria.ru» возрастом от 16 до 25 лет. Запись на кастинг проходит с 19 сентября по 8 октября по телефонам: .+7(924)-253-15-77 или +7(914)-672-91-85. 9 октября пройдет второй этап конкурса – фотосессия в купальниках. Затем на портале «Geometria.ru» откроется голосование. 21 октября по итогам голосования будут отобраны 10 лучших девушек, которые продолжат борьбу за титул «Мисс Геометрия 2011 Находка».
Победительница будет выбрана посредством голосования жюри в финале, который состоится 22 октября на праздновании дня рождения «Geometria.ru» - Находка.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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