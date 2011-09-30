ВИА "Песняры" выступит во Владивостоке

В этот праздник прозвучат любимые многими песни – «Вологда», «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «Белоруссия»…

Цена билетов 500, 1000, 1500 рублей. В преддверии Дня учителя цена билета

по предъявлению диплома о педагогическом образовании – 300 рублей.

Телефон кассы: 226-40-22.

