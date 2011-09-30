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Posted 30 сентября 2011, 05:30

Published 30 сентября 2011, 05:30

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

ВИА "Песняры" выступит во Владивостоке

30 сентября 2011, 05:30
Педагогов пустят на концерт со скидкой

ВЛАДИВОСТОК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Концерт легендарной белорусской группы «Песняры» состоится в День 2чителя – 5 октября в 19:00 на сцене Приморской краевой филармонии.

В этот праздник прозвучат любимые многими песни – «Вологда», «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «Белоруссия»…
Цена билетов 500, 1000, 1500 рублей. В преддверии Дня учителя цена билета
по предъявлению диплома о педагогическом образовании – 300 рублей.
Телефон кассы: 226-40-22.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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