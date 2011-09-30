ВИА "Песняры" выступит во Владивостоке

Posted 30 сентября 2011, 05:30
Published 30 сентября 2011, 05:30
Modified 17 сентября 2022, 12:41
Updated 17 сентября 2022, 12:41
ВЛАДИВОСТОК. 30 сентября. ВОСТОК-МЕДИА – Концерт легендарной белорусской группы «Песняры» состоится в День 2чителя – 5 октября в 19:00 на сцене Приморской краевой филармонии.
В этот праздник прозвучат любимые многими песни – «Вологда», «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «Белоруссия»…
Цена билетов 500, 1000, 1500 рублей. В преддверии Дня учителя цена билета
по предъявлению диплома о педагогическом образовании – 300 рублей.
Телефон кассы: 226-40-22.