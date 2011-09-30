Во Владивостоке заканчивается строительство одного из объектов саммита

Таким образом, в данный момент специалистами компании «Сибмост», работающей на этом объекте, в акватории залива, на расстоянии 1,5 км от берега ведутся одновременные работы на опорах №№ 31, 32, 33.

Параллельно этим работам продолжается надвижка пролетных строений (сейчас эти работы ведутся на 27 опоре). После завершения первого и второго этапов строительства (сооружения опор и надвижки пролетных конструкций), начнется этап объединения и опускания пролетов на опоры, и этап сооружения проезжей части (укладки подплитков). В текущем году строители «Сибмоста» планируют завершить надвижку пролетных строений и опускание их на опорные части.

Срок окончания работ на участке Де-Фриз – Седанка - 1 июля 2012 года. Мостостроители обязуются сдать объект к началу саммита АТЭС во Владивостоке.

Проект «Строительство автомобильной дороги пос. Новый – полуостровов Де-Фриз - Седанка – бухта Патрокл на участке п-ов Де-Фриз – пос. Седанка с низководным мостом (эстакадой), Приморский край» включает в себя один внеклассный большой мост через Амурский залив. Мост начинается на мысе Тихом полуострова Де-Фриз, пересекает акваторию морского Амурского залива и заканчивается в пос. Седанка, пропуская под

собой в сухом пролете два железнодорожных пути Транссибирской магистрали, сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на пресс-центр краевой администрации.

