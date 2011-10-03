Балалаечник-виртуоз выступил в Благовещенске

Posted 3 октября 2011, 07:15
Published 3 октября 2011, 07:15
Modified 17 сентября 2022, 12:39
Updated 17 сентября 2022, 12:39
БЛАГОВЕЩЕНСК. 3 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске с единственным концертом выступил балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский.
Всемирно известный музыкант представил сольные номера, продемонстрировав уникальную технику владения старинным русским инструментом.
Мастер использует приемы, более характерные для гитары, чем для балалайки – несколько видов флажолетов, тэппинг и бой.
Кроме традиционных «балалаечных» произведений маэстро исполнил и классику, и даже джаз с рок-н-роллом.
«Эмоции переполняют – такое чувство, что у музыканта пальцы без костей!», – говорит зрительница Наталья Штаненко. Областной центр стал городом, с которого началось дальневосточное турне Алексея Архиповского.
После Благовещенска у «Паганини балалайки» выступления в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Чите и Иркутске. В Приамурье виртуоз пообещал сыграть еще раз через год.
ип