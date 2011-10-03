Новую акцию "C картой по жизни!" проводит "Далькомбанк"

ХАБАРОВСК. 3 октября. ВОСТОК-МЕДИА - «C картой по жизни!» - так называется новая акция, которую проводит для хабаровчан - владельцев банковских карт ОАО «Далькомбанк». Она продлится до 31 декабря, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе банка.

Оплачивая покупки на сумму от 300 рублей банковской картой Далькомбанка в этот период, клиенты автоматически становятся участниками лотереи "С картой по жизни!». Ежемесячно разыгрываются денежные призы: 500 рублей - 10 призов, 2000 рублей - 2 приза, 4000 рублей - 1 приз. А 25 февраля 2012 года разыгрывается Главный приз - Подарочный сертификат в торговой сети «Золото» на сумму 10000 рублей.

В акции участвуют все виды банковских карт от ОАО «Далькомбанк», выданные получателям в Хабаровске. Это карты системы «Золотая Корона», депозитные карты международных платежных систем VISA, MasterCard, Maestro, кредитные карты VISA и MasterCard.

Чем больше покупок во время проведения акции будет оплачено, тем выше шанс на победу, напоминает своим клиентам пресс-служба банка.

