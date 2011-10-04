vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2011, 03:06

Published 4 октября 2011, 03:06

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

Дальневосточникам теперь проще будет добраться в страны Юго-Восточной Азии

4 октября 2011, 03:06
S7 Airlines возобновляет рейсы в Бангкок (Таиланд)

ХАБАРОВСК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА - S7 Airlines с октября возобновляет рейсы из Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Хабаровска в Бангкок (Таиланд).
Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-центре авиакомпании, именно в октябре начинается высокий сезон на курортах Юго-Восточной Азии. Таиланд – одно из самых популярных направлений, которое выбирают в зимний период пассажиры S7 Airlines из городов Сибири и Дальнего Востока. Рейсы из Хабаровска в Бангкок будут выполняться с 5 октября.
Все рейсы в Бангкок будут осуществляться на современных лайнерах Boeing 767-300. Самолет рассчитан на перевозку до 252 пассажиров, имеет комфортабельную компоновку салонов эконом и бизнес-класса.
В аэропорту Бангкока пассажиры смогут продолжить путешествие рейсами других авиакомпаний – партнеров S7 Airlines практически по всему миру, в том числе по популярным туристическим маршрутам – Сидней, Сингапур, Мале и другие. На трансферные перелеты действуют специальные тарифы.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-200-000-7 (звонок по России бесплатный).

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика