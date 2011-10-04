Дальневосточникам теперь проще будет добраться в страны Юго-Восточной Азии

ХАБАРОВСК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА - S7 Airlines с октября возобновляет рейсы из Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Хабаровска в Бангкок (Таиланд).

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-центре авиакомпании, именно в октябре начинается высокий сезон на курортах Юго-Восточной Азии. Таиланд – одно из самых популярных направлений, которое выбирают в зимний период пассажиры S7 Airlines из городов Сибири и Дальнего Востока. Рейсы из Хабаровска в Бангкок будут выполняться с 5 октября.

Все рейсы в Бангкок будут осуществляться на современных лайнерах Boeing 767-300. Самолет рассчитан на перевозку до 252 пассажиров, имеет комфортабельную компоновку салонов эконом и бизнес-класса.

В аэропорту Бангкока пассажиры смогут продолжить путешествие рейсами других авиакомпаний – партнеров S7 Airlines практически по всему миру, в том числе по популярным туристическим маршрутам – Сидней, Сингапур, Мале и другие. На трансферные перелеты действуют специальные тарифы.

Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-200-000-7 (звонок по России бесплатный).

